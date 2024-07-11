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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 15:29 у всіх областях України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, українська влада має план перемоги у війні проти Російської Федерації, однак країні необхідно більше зброї для реалізації цього плану.

До слова, Швеція зупинила передавання Україні винищувачів Gripen, адже Київ дійшов висновку, що мати одночасно дві системи – і F-16, і Gripen – «надто багато».

Читайте також: Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Теги: тривога

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