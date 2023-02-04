В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту
У багатьох областях лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють про зліт Міг-31 у Білорусі.
Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту.
Карта повітряних тривог виглядає так:
Нагадаємо, триває 346-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області.
Коментарі — 0