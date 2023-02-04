В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту

У багатьох областях лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють про зліт Міг-31 у Білорусі.

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Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту.

Карта повітряних тривог виглядає так:

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МіГ-31К – носій гіперзвукової ракети Х-47м2 «Кинджал», яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Тому тривогу оголошено по всіх областях України.

Нагадаємо, триває 346-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області.