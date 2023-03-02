Масштабна повітряна тривога тривала менше 20 хвилин

Станом на 19:14 відбій повітряної тривоги у всіх областях

У багатьох областях України лунають сирени відбою. Моніторингові групи повідомляли про зліт носія «Кинджалів» Міг-31.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Станом на 19:14 відбій повітряної тривоги у всіх областях.

Карта повітряних тривог виглядала так:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 372-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 24 авіаційних удари по позиціях наших військ та три ракетних удари по містах Часів Яр Донецької області та Запоріжжя. У результаті терористичного акту пошкоджено житлові будинки та є жертви серед цивільного населення. Ворог здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі населеного пункту Уланове Сумської області. Загроза завдання подальших ракетних ударів залишається високою по всій території України.