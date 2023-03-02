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Масштабна повітряна тривога тривала менше 20 хвилин

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога тривала менше 20 хвилин
фото ілюстративне

Станом на 19:14 відбій повітряної тривоги у всіх областях

У багатьох областях України лунають сирени відбою. Моніторингові групи повідомляли про зліт носія «Кинджалів» Міг-31.

Станом на 19:14 відбій повітряної тривоги у всіх областях.

Карта повітряних тривог виглядала так:

Масштабна повітряна тривога тривала менше 20 хвилин фото 1

Нагадаємо, триває 372-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 24 авіаційних удари по позиціях наших військ та три ракетних удари по містах Часів Яр Донецької області та Запоріжжя. У результаті терористичного акту пошкоджено житлові будинки та є жертви серед цивільного населення. Ворог здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі населеного пункту Уланове Сумської області. Загроза завдання подальших ракетних ударів залишається високою по всій території України.

Теги: Україна окупанти росія війна

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