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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)

Громадянам слід терміново прослідувати в укриття цивільного захисту

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Громадянам слід терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта) фото 1

Нагадаємо, триває 279-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області. 

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