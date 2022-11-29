В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)

Громадянам слід терміново прослідувати в укриття цивільного захисту

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Громадянам слід терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Нагадаємо, триває 279-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області.