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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (мапа)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (мапа)

Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту

Сьогодні вдень в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про активність ворожої авіації.

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (мапа) фото 1

Громадянам слід терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. Станом на 14:40 тривога оголошена у всіх областях країни. 

Нагадаємо, триває 293-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій. 

Теги: війна укриття тривога окупанти ворог

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