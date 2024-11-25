Обстріл Одеси: влада назвала кількість пошкоджених будинків

Внаслідок ракетної атака у Одесі вибито 118 вікон у квартирах мешканців та 73 вікна в місцях загального користування

Обстеження будинків для оцінки пошкоджень триває

Внаслідок завданого Росією удару балістичною ракетою по середмістю Одеси руйнувань зазнали 25 житлових багатоквартирних будинків. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

«За попередніми даними, внаслідок ранкової атаки постраждали: 25 житлових багатоквартирних будинків. Пошкоджено 71 квартиру», – йдеться в повідомленні.

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Внаслідок завданого Росією удару балістичною ракетою по середмістю Одеси руйнувань зазнали 25 житлових багатоквартирних будинків фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області, Facebook

За даними мера, вибито 118 вікон у квартирах мешканців та 73 вікна в місцях загального користування. Також в одному з будинків зруйновано понад 100 кв. м покрівлі.

Нагадаємо, в Одесі зранку 25 листопада пролунав вибух. Мешканців закликають перебувати в укриттях. Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що росіяни здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси.

Раніше повідомлялося, що кількість поранених унаслідок удару по Одесі 18 листопада зросла до 54 людей. Загиблих десятеро, з них семеро – поліцейські.