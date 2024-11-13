Окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе: де загроза атак (оновлено)
У низці областей оголошено повітряну тривогу
Росіяни знову атакують Україну безпілотниками типу «Шахед». У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу атак БпЛА. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
О 00:52 Повітряні сили повідомили про:
- групи БПЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київ;
- групи БПЛА на кордоні Полтавської та Чернігівської областей курсом на Київ;
- група БПЛА на Дніпропетровщині курсом на Полтавську та Кіровоградську області.
Оновлена інформація станом на 01:08:
- БПЛА на півночі Сумщини курсом на захід через Чернігівщину;
- БПЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київщину;
- БПЛА вздовж кордону Кіровоградської та Полтавської областей курсом на Київщину.
Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, що у Київській області було зафіксовано рух російських ударних безпілотників, працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.
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