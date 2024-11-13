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Окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе: де загроза атак (оновлено)

Ірина Бура
glavcom.ua
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Окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе: де загроза атак (оновлено)
фото з відкритих джерел

У низці областей оголошено повітряну тривогу

Росіяни знову атакують Україну безпілотниками типу «Шахед». У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу атак БпЛА. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

О 00:52 Повітряні сили повідомили про:

  • групи БПЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київ;
  • групи БПЛА на кордоні Полтавської та Чернігівської областей курсом на Київ;
  • група БПЛА на Дніпропетровщині курсом на Полтавську та Кіровоградську області.

Оновлена інформація станом на 01:08:

  • БПЛА на півночі Сумщини курсом на захід через Чернігівщину;
  • БПЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київщину;
  • БПЛА вздовж кордону Кіровоградської та Полтавської областей курсом на Київщину.

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що у Київській області було зафіксовано рух російських ударних безпілотників, працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

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Теги: Київ Київщина тривога Повітряні сили ЗСУ

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