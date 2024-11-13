Окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе: де загроза атак (оновлено)

У низці областей оголошено повітряну тривогу

Росіяни знову атакують Україну безпілотниками типу «Шахед». У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу атак БпЛА. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

О 00:52 Повітряні сили повідомили про:

групи БПЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київ;

групи БПЛА на кордоні Полтавської та Чернігівської областей курсом на Київ;

група БПЛА на Дніпропетровщині курсом на Полтавську та Кіровоградську області.

Оновлена інформація станом на 01:08:

БПЛА на півночі Сумщини курсом на захід через Чернігівщину;

БПЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київщину;

БПЛА вздовж кордону Кіровоградської та Полтавської областей курсом на Київщину.

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що у Київській області було зафіксовано рух російських ударних безпілотників, працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.