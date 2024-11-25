Росія вдарила по Харкову: кількість постраждалих зросла до 19 (оновлено)

Мер: Влучання у район щільної житлової забудови. Приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки

Внаслідок «прильоту» по центральній частині міста є десятеро постраждалих

У Харкові російські війська вранці в понеділок, 25 листопада, вдарили по Київському району Харкова. Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

«У Харкові вибух. Будьте обережні!», – перед цим зазначив він. «Удар прийшовся по Київському району міста. На місці влучання пожежа», – зауважив мер.

Як додав згодом голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, за попередніми даними, удар у центральній частині Харкова. Екстрені служби виїхали на місце влучання.

Згодом Терехов уточнив, що є десятеро постраждалих внаслідок «прильоту» по центральній частині міста. «Влучання у район щільної житлової забудови. Приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки. Горіли господарчі споруди та автомобілі», – додав очільник міста.

Олег Синєгубов о 9:22 заявив, що кількість постраждалих зросла до 15.

«Рятувальники локалізували пожежу внаслідок ворожого обстрілу. Влучання прийшлося в землю. Горіли три авто та фасад двоповерхової нежитлової будівлі, пошкоджені скління житлових будинків», – заявив голова ОДА.

О 10:18 стало відомо, що, ймовірно, удар по центру Харкова було завдано ракетою С-400, а кількість постраждалих зросла до 19. За попередніми підрахунками в тій чи іншій ступені постраждав 41 будинок, додав Терехов.

Нагадаємо, 19 листопада, Росія атакувала Київський район Харкова. Очільник ОДА зазначив, що внаслідок російської атаки поранено 10 людей. Синєгубов зауважив, що серед чоловіків наймолодшому 18 років. Його госпіталізували у важкому стані. Інші – в середньому, четверо госпіталізованих.

Як відомо, Російська Федерація останнім часом атакує Харків новим типом озброєння – безпілотними літальними апаратами. Вже не раз було зафіксоване влучання російського БпЛА в житлові будинки. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

За словами Терехова, з першого дня повномасштабного вторгнення ворог б’є по Харкову всіма наявними типами зброї, зокрема ракетами С-300/С-400, КАБами, «Шахедами», БпЛА тощо.

«Наші військові вчаться відбивати будь-які атаки. Робиться все можливе, щоб Харків жив і працював», – каже він.

Раніше російська окупаційна армія завдала ще одного удару по Харкову. Під обстрілом опинилася житлова багатоповерхівка.

Як повідомлялося, 11 листопада під час повітряної тривоги в Харкові війська РФ завдали по місту ракетних ударів. Удари припали по двох районах міста – Холодногірському та Новобаварському. За попередньою інформацією міського голови, удари по місту були завдані балістичною ракетою та гібридною ракетою «Гром-1Е».