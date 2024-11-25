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Зеленський пообіцяв відповідь РФ на удари по Харкову та Одесі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський пообіцяв відповідь РФ на удари по Харкову та Одесі
Зеленський: «Ми відповімо Росії обов’язково на все, що вона робить»
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Унаслідок ворожих ударів по українських містах постраждали понад 30 людей

У Харкові та Одесі завершилися рятувальні роботи в місцях влучання російських ракет. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, внаслідок удару балістичною ракетою С-400 по Харкову постраждали 25 людей. По Одесі росіяни вдарили «Іскандером», відомо про 11-х постраждалих.

Як наголосив український лідер, усім, хто постраждав, надано необхідну допомогу.

«Ми відповімо Росії обов’язково на все, що вона робить. І важливо, щоб такі удари, кожен із них, не залишалися без належної відповіді, не лише нашої. Не повинно бути навіть натяку на нормалізацію російського терору – на звикання до нього», – каже він.

Нагадаємо, в Одесі зранку 25 листопада пролунав вибух. Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що росіяни здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси.

Унаслідок завданого Росією удару балістичною ракетою по середмістю Одеси руйнувань зазнали 25 житлових багатоквартирних будинків. Пошкоджено 71 квартиру.

До слова, у Харкові російські війська вранці в понеділок, 25 листопада, вдарили по Київському району. За попередніми підрахунками в тій чи іншому ступені постраждав 41 будинок.

 

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Теги: Харків окупанти Одеса війна обстріл Володимир Зеленський президент

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