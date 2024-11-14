Ворог атакує Харків новим озброєнням: Терехов розповів деталі

З початку повномасштабної війни росіяни атакують Харків всіма можливими типами озброєнь

Російська Федерація останнім часом атакує Харків новим типом озброєння – безпілотними літальними апаратами. Вже не раз було зафіксоване влучання російського БпЛА в житлові будинки. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

За словами Терехова, з першого дня повномасштабного вторгнення ворог б’є по Харкову всіма наявними типами зброї, зокрема ракетами С-300/С-400, КАБами, «Шахедами», БпЛА тощо.

«Наші військові вчаться відбивати будь-які атаки. Робиться все можливе, щоб Харків жив і працював», – каже він.

За словами міського голови, у Харкові не припиняється робота з відновлення пошкодженого житлового фонду.

Нагадаємо, у Салтівському районі Харкова ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок. Також окупанти вдарили безпілотником поблизу одного з торгівельних центрів.

Раніше російська окупаційна армія завдала ще одного удару по Харкову. Під обстрілом опинилася житлова багатоповерхівка.

Як повідомлялося, 11 листопада під час повітряної тривоги в Харкові війська РФ завдали по місту ракетних ударів. Удари припали по двох районах міста – Холодногірському та Новобаварському. За попередньою інформацією міського голови, удари по місту були завдані балістичною ракетою та гібридною ракетою «Гром-1Е».