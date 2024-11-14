Ворог атакує Харків новим озброєнням: Терехов розповів деталі
З початку повномасштабної війни росіяни атакують Харків всіма можливими типами озброєнь
Російська Федерація останнім часом атакує Харків новим типом озброєння – безпілотними літальними апаратами. Вже не раз було зафіксоване влучання російського БпЛА в житлові будинки. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону.
За словами Терехова, з першого дня повномасштабного вторгнення ворог б’є по Харкову всіма наявними типами зброї, зокрема ракетами С-300/С-400, КАБами, «Шахедами», БпЛА тощо.
«Наші військові вчаться відбивати будь-які атаки. Робиться все можливе, щоб Харків жив і працював», – каже він.
За словами міського голови, у Харкові не припиняється робота з відновлення пошкодженого житлового фонду.
Нагадаємо, у Салтівському районі Харкова ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок. Також окупанти вдарили безпілотником поблизу одного з торгівельних центрів.
Раніше російська окупаційна армія завдала ще одного удару по Харкову. Під обстрілом опинилася житлова багатоповерхівка.
Як повідомлялося, 11 листопада під час повітряної тривоги в Харкові війська РФ завдали по місту ракетних ударів. Удари припали по двох районах міста – Холодногірському та Новобаварському. За попередньою інформацією міського голови, удари по місту були завдані балістичною ракетою та гібридною ракетою «Гром-1Е».
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