Начальник КМВА Попко повідомив про наслідки та кількість ударів БпЛА по Києву за жовтень

У жовтні був тільки один день, коли у Києві не було оголошено повітряну тривогу

Двадцять повноцінних ударів дронів було нанесено протягом жовтня по Києву. За 31 день лише протягом одного дня в столиці не оголошувалась повітряна тривога. Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Також він розповів про наслідки атаки БпЛА на столицю в ніч на 31 жовтня.

«Двадцята повітряна атака на Київ за жовтень! Як і під час останніх нападів, збройні сили російської федерації знову застосували БпЛА. На Київ безпілотники заходили хвилями і з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала дві з половиною години. Силами та засобами ППО, РЕБ всі російські дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)», – написав у Telegram Попко.

Попко також повідомив, що внаслідок атаки ударних дронів противника в Подільському районі міста було зафіксовано падіння уламків. На відкритій місцевості виникла пожежа, яка була швидко ліквідована. Внаслідок атаки пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та в одній адміністративній будівлі.

Попередньо є дані про пошкодження високовольтної лінії електропередач. Інформації про постраждалих не надходило.

«Якщо підбивати підсумки жовтня, то в плані повітряних атак ворога для Києва цей місяць був напруженим. 20-ть повноцінних ударів дронами з повітря. За 31 день лише одного-єдиного дня в столиці не оголошували тривогу. А так, зазвичай, кияни чули сирени в середньому двічі на день», – підсумував начальник КМВА.

Попко зазначив, що це свідчить про постійний, систематичний терор мирного цивільного населення України.

«Але ми маємо вистояти перед усіма викликами ворога. А для цього прошу киян і гостей міста – будьте свідомі та дисципліновані. Завжди виконуйте правила поведінки при оголошенні повітряної тривоги – прямуйте до укриття! Бережіть себе!» – додав Сергій Попко.

Нагадаємо, цієї ночі у столиці двічі була оголошена повітряна тривога.

До слова, у ніч проти 30 жовтня у Києві було чути звуки вибухів. У столиці в цей час тривала повітряна тривога.