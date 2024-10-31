Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Начальник КМВА Попко повідомив про наслідки та кількість ударів БпЛА по Києву за жовтень

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Начальник КМВА Попко повідомив про наслідки та кількість ударів БпЛА по Києву за жовтень
Попко повідомив, скільки разів БпЛА росіян атакували Київ в жовтні
фото з відкритих джерел

У жовтні був тільки один день, коли у Києві не було оголошено повітряну тривогу

Двадцять повноцінних ударів дронів було нанесено протягом жовтня по Києву. За 31 день лише протягом одного дня в столиці не оголошувалась повітряна тривога. Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко. 

Також він розповів про наслідки атаки БпЛА на столицю в ніч на 31 жовтня.

«Двадцята повітряна атака на Київ за жовтень! Як і під час останніх нападів, збройні сили російської федерації знову застосували БпЛА. На Київ безпілотники заходили хвилями і з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала дві з половиною години. Силами та засобами ППО, РЕБ всі російські дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)», – написав у Telegram Попко.

Попко також повідомив, що внаслідок атаки ударних дронів противника в Подільському районі міста було зафіксовано падіння уламків. На відкритій місцевості виникла пожежа, яка була швидко ліквідована. Внаслідок атаки пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та в одній адміністративній будівлі.

Попередньо є дані про пошкодження високовольтної лінії електропередач. Інформації про постраждалих не надходило.

«Якщо підбивати підсумки жовтня, то в плані повітряних атак ворога для Києва цей місяць був напруженим. 20-ть повноцінних ударів дронами з повітря. За 31 день лише одного-єдиного дня в столиці не оголошували тривогу. А так, зазвичай, кияни чули сирени в середньому двічі на день», – підсумував начальник КМВА.

Попко зазначив, що це свідчить про постійний, систематичний терор мирного цивільного населення України. 

«Але ми маємо вистояти перед усіма викликами ворога. А для цього прошу киян і гостей міста – будьте свідомі та дисципліновані. Завжди виконуйте правила поведінки при оголошенні повітряної тривоги – прямуйте до укриття! Бережіть себе!» – додав Сергій Попко.

Нагадаємо, цієї ночі у столиці двічі була оголошена повітряна тривога. 

До слова, у ніч проти 30 жовтня у Києві було чути звуки вибухів. У столиці в цей час тривала повітряна тривога.

Читайте також:

Теги: пожежа Київ укриття Telegram кияни повітря населення правила тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час концерту «Океану Ельзи» в Києві ТЦК влаштували перевірку документів у чоловіків
ТЦК та концерт. Деякі українці забули, що в країні триває війна?
12 жовтня, 12:19
Кияни не змогли взяти залікові бали у матчі з німецькою командою
Ліга Європи: «Динамо» програло «Гоффенгайму»
3 жовтня, 22:08
Вночі у Росії сталася маштабна пожежа
У Пермському краї сталася потужна пожежа на нафтобазі (відео)
4 жовтня, 06:55
Енергоатом відремонтував всі енергоблоки на АЕС
«Енергоатом» достроково завершив ремонт українських АЕС
9 жовтня, 22:38
Ворог обстріляв місто Марганець з артилерії
Росіяни обстріляли Марганець, троє поранених
17 жовтня, 18:22
За адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 спостерігається перевищення гранично допустимої концентрації сірководню
У деяких районах Києва погіршилась якість повітря: перелік вулиць
22 жовтня, 09:58
Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено біля десятка російських дронів
РФ запускала дрони з Курської області: деталі нічної атаки на Київ
24 жовтня, 08:41
Унаслідок підпалу скриньок згоріли сотні бюлетенів
У двох штатах США невідомі підпалили виборчі скриньки
Вчора, 10:00
Росіяни не хочуть йти в атаки на Запоріжжі
Росіяни відмовляються іти на штурм в Запорізькій області – партизани АТЕШ
29 жовтня, 02:29

Події в Україні

Росіяни готуються до наступів на Запоріжжі з важкою бронетехнікою – речник Сил оборони півдня
Росіяни готуються до наступів на Запоріжжі з важкою бронетехнікою – речник Сил оборони півдня
У Харкові зросла кількість загиблих та поранених після влучання авіабомби в будинок
У Харкові зросла кількість загиблих та поранених після влучання авіабомби в будинок
Начальник КМВА Попко повідомив про наслідки та кількість ударів БпЛА по Києву за жовтень
Начальник КМВА Попко повідомив про наслідки та кількість ударів БпЛА по Києву за жовтень
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2024
Український агент пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян
Український агент пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2024
22K
Гарантована перемога над Китаєм? США знайшли одне з найбільших родовищ літію у світі
3640
Український агент пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян
2961
Залишився тиждень: чому найгіршого сценарію для України ще можна запобігти
2569
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Росіяни вбили авіабомбою дитину в Харкові, відбулось засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві двічі за ніч була оголошена повітряна тривога
Сьогодні, 05:53
У Харкові, після влучання ФАБа, ймовірно, вже є загиблі, більше 20 поранено – прокуратура
Сьогодні, 00:44
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
29 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua