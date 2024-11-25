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Ворог атакував Миколаївщину дроном під час роздачі гуманітарної допомоги

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ворог атакував Миколаївщину дроном під час роздачі гуманітарної допомоги
Росіяни направили БПЛА на людей під час роздачі гуманітарної допомоги
фото з відкритих джерел

Постраждалих доставлено до лікарні

Російські окупанти сьогодні вдень, 25 листопада, атакували FPV-дроном населений пункт Солончаки Куцурубської громади. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram. 

За його словами, росіяни направили БПЛА на людей під час роздачі гуманітарної допомоги. Внаслідок атаки дрону поранення отримали п'ятеро людей – представники гуманітарної місії та місцеві жителі.

Постраждалих доставлено до лікарні. Як уточнив Кім, двоє чоловіків та жінка у стані середньої тяжкості, а ще двоє чоловіків – у важкому стані. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, удар «Шахедами» по Миколаєву 17 листопада забрав життя двох жінок. На жаль, одна з них була вагітною. Про це в ефірі телемарафону сказав голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Як повідомлялося, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. Запуск ракет з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у напрямку України було зафіксовано о 05:42. Згідно з інформацією моніторингових груп, у повітрі перебувало 17 літаків, однак не було чітко вказано, чи всі вони здійснили ракетні удари.

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Теги: окупанти обстріл Миколаїв жінка Віталій Кім поранення росіяни

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