Ворог атакував Миколаївщину дроном під час роздачі гуманітарної допомоги

Росіяни направили БПЛА на людей під час роздачі гуманітарної допомоги

Постраждалих доставлено до лікарні

Російські окупанти сьогодні вдень, 25 листопада, атакували FPV-дроном населений пункт Солончаки Куцурубської громади. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.

За його словами, росіяни направили БПЛА на людей під час роздачі гуманітарної допомоги. Внаслідок атаки дрону поранення отримали п'ятеро людей – представники гуманітарної місії та місцеві жителі.

Постраждалих доставлено до лікарні. Як уточнив Кім, двоє чоловіків та жінка у стані середньої тяжкості, а ще двоє чоловіків – у важкому стані. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, удар «Шахедами» по Миколаєву 17 листопада забрав життя двох жінок. На жаль, одна з них була вагітною. Про це в ефірі телемарафону сказав голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Як повідомлялося, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. Запуск ракет з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у напрямку України було зафіксовано о 05:42. Згідно з інформацією моніторингових груп, у повітрі перебувало 17 літаків, однак не було чітко вказано, чи всі вони здійснили ракетні удари.