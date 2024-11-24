Обстріл Київщини: влада розповіла про наслідки

Через падіння уламків збитих ворожих цілей сталася пожежа

У Київській області в результаті чергової атаки ворожих безпілотних літальних апаратів було пошкоджено промислове підприємство. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, зокрема, через падіння уламків збитих ворожих цілей на території об'єкта сталася пожежа, яку рятувальники змогли оперативно ліквідувати.

Згідно з повідомленням, частково пошкоджено покрівлю будівлі.

«Частково пошкоджена покрівля будівлі. Потерпілих немає», – написав він.

Нагадаємо, за 24 листопада у Києві тричі була оголошена повітряна тривога. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, небезпека виникла через рух ударних БпЛА.

Також уночі сили ППО збили понад 10 ворожих безпілотників, які загрожували столиці, обійшлося без постраждалих.

У Києві та низці областей України 24 листопада о 06:28 повідомлено про відбій повітряної тривоги, яку оголошували через загрозу застосування ворожих БпЛА.

Окрім того, під час повітряної тривоги зранку, 24 листопада, у Києві було чути звуки вибухів, повідомлялося про роботу ППО.

РФ вивела сьогодні вранці в акваторію Чорного моря шість кораблів на бойове чергування. Три з них є носіями крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

Раніше повідомлялося, що російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.