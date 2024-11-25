Росіяни атакували Одесу: пошкоджено цивільну інфраструктуру

Кіпер: Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки

В Одесі зранку 25 листопада пролунав вибух. Мешканців закликають перебувати в укриттях. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що росіяни здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси.

«Є постраждалі. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська вранці вдарили по Київському району Харкова. О 10:18 стало відомо, що, ймовірно, удар по центру Харкова було завдано ракетою С-400, а кількість постраждалих зросла до 19. За попередніми підрахунками в тій чи іншій ступені постраждав 41 будинок, додав Терехов.

Нагадаємо, 19 листопада, Росія атакувала Київський район Харкова. Очільник ОДА зазначив, що внаслідок російської атаки поранено 10 людей. Синєгубов зауважив, що серед чоловіків наймолодшому 18 років. Його госпіталізували у важкому стані. Інші – в середньому, четверо госпіталізованих. Як відомо, Російська Федерація останнім часом атакує Харків новим типом озброєння – безпілотними літальними апаратами.

До слова, кількість поранених унаслідок удару по Одесі 18 листопада зросла до 54 людей. Загиблих десятеро, з них семеро – поліцейські.

У Нацполіції уточнили, серед поранених є п'ятеро дітей, їхній вік – від семи до 11 років. Також поранені 27 правоохоронців.

«Вчора вдень, 18 листопада, російські війська вдарили по житловому району Одеси, попередньо, балістичною ракетою «Іскандер». Було пошкоджено сім житлових будинків, три навчальні заклади, банк, дві адмінбудівлі, 28 автомобілів», – йдеться у повідомленні.