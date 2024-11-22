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Скільки росіян беруть участь у бойових діях проти України? Дані розвідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Скільки росіян беруть участь у бойових діях проти України? Дані розвідки
Сухопутні війська РФ, які воюють проти Сил оборони, налічують майже 580 тис. окупантів
фото: ЕРА

На тимчасово окупованих територіях України розгорнуто угруповання військ Росгвардії чисельністю майже 35 тисяч загарбників

Сухопутна частина ворожого війська, що безпосередньо бере участь у бойових діях проти України, налічує майже 580 тисяч окупантів. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький у коментарі «Інтерфаксу».

«Майже 580 тисяч – це сухопутна компонента, яка безпосередньо бере участь у бойових діях», – заявив представник ГУР, уточнивши, що ці дани – з урахуванням солдатів у Курській області.

Також Скібіцький додав, що нині на тимчасово окупованих територіях України розгорнуто угруповання військ Росгвардії чисельністю майже 35 тисяч загарбників.

Нагадаємо, російське військо, за даними начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича, переважає українське в 4-8 разів за кількістю людей. Але в останній місяць на штурми виходить уже значно менше солдатів

До слова, минулої доби ЗСУ мали успіх під Вугледаром, повідомляли аналітики ISW. Разом з тим фіксується просування російських окупантів на північний захід від Кремінної, на південний схід від Часового Яру, у Торецьку, на південний схід від Курахового, у Курській області та, ймовірно, на північний схід від Великої Новосілки. 

За даними Deep State, російським військам вдалося захопити населений пункт Дальнє на Донеччині.

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Теги: окупанти війна окуповані території фронт ворог ГУР

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