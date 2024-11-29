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Росіяни скаржаться на атаку безпілотників на Краснодарський край

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росіяни скаржаться на атаку безпілотників на Краснодарський край
Місцева влада не повідомляє про вибухи у Туапсе
фото: Astra

Системи ППО нібито збили понад 20 БпЛА

У Туапсе Краснодарського пролунала серія вибухів через атаку безпілотників. Російські пабліки зазначають, що згодом було видно дим над морем.

Зазначається, що нібито системи ППО збили понад 20 БпЛА. Тим часом місцева влада зберігає тишу.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 листопада, безпілотники атакували Ростовську область РФ. Внаслідок чого загорілася нафтобаза «Атлас».

В.о.губернатора Ростовської області Юрій Слюсар стверджує, що в регіоні начебто вже було збито 30 дронів. За його словами, внаслідок цього постраждали житлові будинки.

До слова, у ніч на 25 листопада 2024 підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії. Є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області.

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Теги: росія росіяни безпілотник вибух

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