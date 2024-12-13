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Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни
На Прикарпатті унаслідок російської атаки є влучання
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На Івано-Франківщині ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури

Івано-Франківська область зазнала наймасованішої атаки за час повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Як зазначається, на світанку ворог застосував ударні безпілотники та крилаті ракети. Під прицілом – об’єкти критичної інфраструктури.

«Є влучання! Станом на зараз, на щастя, – без постраждалих. По області працювали наші сили ППО. На місцях подій залучені відповідні служби для подолання наслідків атаки», – наголосила вона.

Нагадаємо, вранці по всій території України лунали сигнали повітряної тривоги. Російські війська атакували нашу країну ракетами та безпілотниками. Раніше повідомлялося, що кілька бортів Ту-95МС злетіли з російського аеродрому «Оленья» в Мурманській області РФ.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація вчергове б'є по українські йенергетиці. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено. Зокрема, через масовану ракетну атаку у Тернопільській області відключено 50 % споживачів.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетики намагаються запобігти або ж мінімізувати наслідки ворожої атаки.

До слова, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

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Теги: Івано-Франківщина обстріл війна окупанти

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