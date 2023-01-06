В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (мапа)

Громадянам слід пройти в укриття

У багатьох областях України сьогодні, 6 січня, пролунали сирени. Станом на 12:50 усі області країни червоні.

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У телеграм-каналах пишуть про зліт ворожої авіації на території Білорусі. Громадянам слід негайно пройти в укриття.

Нагадаємо, міністерство оборони країни-агресорки повідомило, що російським окупаційним військам доручено ввести з 12:00 шостого січня до 24:00 сьомого січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Таку вказівку військам дав міністр оборони Сергій Шойгу від імені президента Росії Володимира Путіна.

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Триває 317-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має.