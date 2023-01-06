Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (мапа)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (мапа)
фото з відкритих джерел

Громадянам слід пройти в укриття 

У багатьох областях України сьогодні, 6 січня, пролунали сирени. Станом на 12:50 усі області країни червоні.

У телеграм-каналах пишуть про зліт ворожої авіації на території Білорусі. Громадянам слід негайно пройти в укриття.

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (мапа) фото 1

Нагадаємо, міністерство оборони країни-агресорки повідомило, що російським окупаційним військам доручено ввести з 12:00 шостого січня до 24:00 сьомого січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Таку вказівку військам дав міністр оборони Сергій Шойгу від імені президента Росії Володимира Путіна.

Триває 317-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має.

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Росіяни двічі вдарили ракетами по Краматорську, є влучання
Росіяни двічі вдарили ракетами по Краматорську, є влучання
Різдвяна служба Епіфанія в лаврі: Мінкульт дав дозвіл (документ)
Різдвяна служба Епіфанія в лаврі: Мінкульт дав дозвіл (документ)
Масштабна тривога в Україні: Білорусь підняла в небо бойову авіацію
Масштабна тривога в Україні: Білорусь підняла в небо бойову авіацію
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (мапа)
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (мапа)
Росія на Різдво готує теракти на окупованих територіях – Верещук
Росія на Різдво готує теракти на окупованих територіях – Верещук
Повітряні сили назвали, які західні комплекси захищають небо над Україною
Повітряні сили назвали, які західні комплекси захищають небо над Україною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Українські церкви переходять на новий календар: які зміни відбудуться
7111
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6841
Кремль оголосив про припинення вогню
6597
6 січня: який сьогодні день, прикмети і заборони
5794
Мобілізація в РФ: Генштаб розкрив плани Кремля
5771
Путін помилково визнав, що всі окуповані території належать Україні

Новини

ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
Сьогодні, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
Вчора, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту