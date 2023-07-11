У Росії злітав літак, в Україні лунав сигнал тривоги

Громадянам слід негайно пройти в укриття

В Україні станом на 15:03 була оголошена повітряна тривога. Об 15:22 тривогу було скасовано.

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Моніторингові телеграм-канали фіксували зліт Міг-31 з території РФ.

Триває 503-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.