В Україні скасували подвійний екологічний контроль для розмитнення авто

Сертифікат підтвердження відповідності екологічним стандартам потрібно буде надавати лише при проведенні державної реєстрації

Українська митниця ДФС відтепер не буде проводити подвійний екологічний контроль автомобілів. Таке рішення Верховна Рада прийняла з метою вільного обігу автомобілів — як нових, так і таких, що були в користуванні. Ухвалення відповідного законопроекту № 5470-д підтримали 235 депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє



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Сертифікат підтвердження відповідності екологічним стандартам потрібно буде надавати лише при проведенні державної реєстрації

Українська митниця ДФС відтепер не буде проводити подвійний екологічний контроль автомобілів. Таке рішення Верховна Рада прийняла з метою вільного обігу автомобілів — як нових, так і таких, що були в користуванні.

Ухвалення відповідного законопроекту № 5470-д підтримали 235 депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє «Укрінформ» .

Таким чином парламент усунув колізію, яка міститься в законі «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» , яким встановлено обмеження на переміщення через митний кордон України транспортних засобів. Згідно із законом, перевірка відповідності транспортних засобів екологічним нормам здійснюється двічі: митницями ДФС при митному оформленні і територіальними органами з надання сервісних послуг МВС при проведенні державної реєстрації.

Парламент вніс зміни у цей закон і передбачив, що під час пропуску на митну територію України транспортних засобів сертифікат підтвердження відповідності екологічним стандартам не вимагатиметься. Натомість такий сертифікат потрібно буде надати при митному оформленні для вільного обігу внутрішній митниці.

Окрім того, під час обговорення законопроекту голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна зачитала під стенограму пропозиції щодо внесення змін до закону «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» , щодо того, що цей закон не розповсюджується на митне оформлення автомобілів швидкої медичної допомоги, які передаються Україні як гуманітарна допомога, але не відповідають діючим екологічним стандартам.

Раніше повідомлялося, що компанія Nissan у березні запустить перші безпілотні таксі.