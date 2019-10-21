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    Події в Україні

    В Україні сьогодні збережеться суха і тепла погода

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    У&nbsp;західних областях повітря прогріється до +25&deg; - В Україні сьогодні збережеться суха і тепла погода
    У західних областях повітря прогріється до +25°

    У Києві в понеділок очікується невелика хмарність, температура вдень 20-22°

    В Україні у понеділок, 21 жовтня, збережеться суха і тепла погода з денною температурою до +22°, у західних областях - до +25°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «21 жовтня невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с», - зазначається у повідомленні.

    Температура вночі становитиме 4-9° тепла, на узбережжі морів до 12°; вдень 17-22°, у західних областях до 25°.

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    У Києві сьогодні також невелика хмарність, без опадів.Температура вночі у столиці 7-9°, вдень 20-22°.

    Раніше повідомлялося, що на початку тижня в Україні збережеться тепла погода.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна
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