В Україні сьогодні збережеться суха і тепла погода
У західних областях повітря прогріється до +25°
У Києві в понеділок очікується невелика хмарність, температура вдень 20-22°
В Україні у понеділок, 21 жовтня, збережеться суха і тепла погода з денною температурою до +22°, у західних областях - до +25°.
Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.
«21 жовтня невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с», - зазначається у повідомленні.
Температура вночі становитиме 4-9° тепла, на узбережжі морів до 12°; вдень 17-22°, у західних областях до 25°.
У Києві сьогодні також невелика хмарність, без опадів.Температура вночі у столиці 7-9°, вдень 20-22°.
Раніше повідомлялося, що на початку тижня в Україні збережеться тепла погода.