В Україні сьогодні збережеться суха і тепла погода



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У західних областях повітря прогріється до +25°

У Києві в понеділок очікується невелика хмарність, температура вдень 20-22°

В Україні у понеділок, 21 жовтня, збережеться суха і тепла погода з денною температурою до +22°, у західних областях - до +25°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«21 жовтня невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с», - зазначається у повідомленні.

Температура вночі становитиме 4-9° тепла, на узбережжі морів до 12°; вдень 17-22°, у західних областях до 25°.

У Києві сьогодні також невелика хмарність, без опадів.Температура вночі у столиці 7-9°, вдень 20-22°.

Раніше повідомлялося, що на початку тижня в Україні збережеться тепла погода.