На початку наступного тижня в Україні збережеться тепла погода



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На початку тижня температура становитиме +17 – +24 градуси

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що у понеділок на усій території України утримуватиметься тепла погода.

Про це Наталка Діденко повідомила у Facebook.

«У понеділок, поки британці, французи та іспанці, не кажучи вже про мешканців скандинавських країн, трястимуться від холоду, українці ніжитимуться під теплим сонечком. Щоправда, якщо провести метеореферендум, в наших традиціях останнього часу, більшість все одно була б незадоволеною такою синоптичною ситуацією і обов’язково до чогось би причепилася», – написала Діденко.

За її словами, 21 жовтня в більшості областей погода залишиться без змін, температура становитиме +17 – +24 градуси.

«Але атмосфері своє робить – 21-го жовтня погода в більшості областей України залишається без змін. Опади малоймовірні, температура повітря протягом дня +17+24 градуси. Плаватимуть статечно тумани, створюючи фантастично красиві світанки», – прогнозує Діденко.

У Києві понеділок очікується сонячним та теплим, вдень близько +20 градусів. 24-го жовтня є ймовірність опадів на Сумщині та Харківщині. Температура повітря в другій половині наступного тижня знизиться в Україні на 2-5 градусів.

«Тому не звертайте уваги на вічно незадоволену більшість, любіть осінь, дітей, жовтень, сонце, котів, тепло, бережіть себе і своїх найближчих», – закликає Наталка Діденко.

Нагадаємо, синоптики прогнозують Україні найхолоднішу зиму за останні 30 років.