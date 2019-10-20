  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    На початку наступного тижня в Україні збережеться тепла погода

    • Розсилка
    На початку наступного тижня в Україні збережеться тепла погода

    На початку тижня температура становитиме +17 – +24 градуси

    Синоптик Наталка Діденко повідомила, що у понеділок на усій території України утримуватиметься тепла погода.

    Про це Наталка Діденко повідомила у Facebook.

    «У понеділок, поки британці, французи та іспанці, не кажучи вже про мешканців скандинавських країн, трястимуться від холоду, українці ніжитимуться під теплим сонечком. Щоправда, якщо провести метеореферендум, в наших традиціях останнього часу, більшість все одно була б незадоволеною такою синоптичною ситуацією і обов’язково до чогось би причепилася», – написала Діденко.

    За її словами, 21 жовтня в більшості областей погода залишиться без змін, температура становитиме +17 – +24 градуси.

    «Але атмосфері своє робить – 21-го жовтня погода в більшості областей України залишається без змін. Опади малоймовірні, температура повітря протягом дня +17+24 градуси. Плаватимуть статечно тумани, створюючи фантастично красиві світанки», – прогнозує Діденко.

    У Києві понеділок очікується сонячним та теплим, вдень близько +20 градусів. 24-го жовтня є ймовірність опадів на Сумщині та Харківщині. Температура повітря в другій половині наступного тижня знизиться в Україні на 2-5 градусів.

    «Тому не звертайте уваги на вічно незадоволену більшість, любіть осінь, дітей, жовтень, сонце, котів, тепло, бережіть себе і своїх найближчих», – закликає Наталка Діденко.

    Нагадаємо, синоптики прогнозують Україні найхолоднішу зиму за останні 30 років.

    прогноз погоди українці повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ