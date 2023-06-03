В Україні відбулися навчання авіації ЗСУ: фоторепортаж

Левова частка вертолітників, що зараз беруть участь у тренування нещодавно повернулися з виконання бойових завдань на сході

До навчань були залучені група бойового управління, льотчики та інженерно-технічний склад

Відбулися навчання екіпажів бойових вертольотів Мі-24 й військово-транспортних вертольотів Мі-8. Про це повідомляє Командування Об’єднаних сил ЗСУ.

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Учасники навчань відпрацювали вогневу підтримку під час наступу чи контратаки, завдавання ударів по військах противника, висадку та підтримку з повітря своїх десантів, знищення повітряних та аеромобільних десантів, рейдових, передових та інших загонів противника.

«Левова частка вертолітників, що зараз беруть участь у тренування нещодавно повернулися з виконання бойових завдань на сході нашої держави. Свій багаторічний та безоцінний бойовий досвід, який отримали там, сьогодні вони передають молодим льотчикам», – розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Навчання проходили протягом кількох днів. До них були залучені група бойового управління, льотчики та інженерно-технічний склад.

Нагадаємо, триває 465-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо населення України. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень.