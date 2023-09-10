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Росія хоче заручитися підтримкою іноземців: хто приїхав легалізувати «вибори» на Херсонщині

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія хоче заручитися підтримкою іноземців: хто приїхав легалізувати «вибори» на Херсонщині
«Герої» російських псевдовиборів на Херсонщині
фото з відкритих джерел

У якості «електоральних експертів» Росія запросила іноземців, які неодноразово поширювали пропаганду та дезінформацію про війну в Україні

Російська Федерація привезла на «вибори» у Херсонській області групу іноземців-«маргіналів», яких назвала «електоральними експертами». Про це повідомило видання «Мост».

Всього так звана «Центральна виборча комісія» окупованих територій Херсонщини показала сім людей.

Перший з них – це іспанець Енріке Хав’єр Рефойо Аседо.

Іспанець Енріке Хав’єр Рефойо Аседо
Іспанець Енріке Хав’єр Рефойо Аседо

Він є членом проросійської асоціації «Схід – Солідарність Донбас». Також Енріке Хав’єр Рефойо Аседо є членом так званого аналітичного центру «Катехон». За інформацією СБУ, він діяв під егідою російського православного олігарха Костянтина Малофєєва. А у його президії були колишній радник президента РФ Сергій Глазьєв та філософ з агресивними антиукраїнськими поглядами Олександр Дугін.

Росія хоче заручитися підтримкою іноземців: хто приїхав легалізувати «вибори» на Херсонщині фото 1

Другим «електоральним експертом» є бразилець Енріке Домінгес. У 2021 році він хотів купувати для Бразилії російську вакцину від коронавірусу.

Бразилець Енріке Домінгес
Бразилець Енріке Домінгес

Весною 2022 року Домінгеса вже нагороджували за проросійську пропаганду, а восени його зробили «спостерігачем» на «референдумі» у Запорізькій області.

Росія хоче заручитися підтримкою іноземців: хто приїхав легалізувати «вибори» на Херсонщині фото 2

У 2023 році Енріке Домінгес брав участь у міжнародному економічному форумі в російському Санкт-Петербурзі, де він навчається. Крім цього, Домінгес є виконавчим директором Міжнародного форуму муніципалітетів країн БРІКС.

Нідерландка Соня ван ден Енде
Нідерландка Соня ван ден Енде

Третьою порушницею державного кордону України є нідерландка Соня ван ден Енде. Вона є пропагандисткою зі стажем.

У 2015 році Соня ван ден Енде звинувачувала Україну в загибелі проросійських бойовиків у одеському Будинку профспілок. Потім вона «відбілювала» Росію від збиття пасажирського літаку рейсу MH17, коли загинули 298 людей. 193 з яких були співвітчизниками Соні ван ден Енде.

Після початку великої війни вона звинувачувала українських військових в руйнуванні Волновахи на Донеччині, яку захопили росіяни.

Також Соня ван ден Енде звинувачала «Азов» у вбивствах жителів Маріуполя та перекручувала факти про українські укріплення біля Щастя на Луганщині. Ще вона називала інсценуванням вбивства росіянами цивільних жителів Бучі та звинувачувала Україну у вбивстві власних же полонених у Оленівці.

Крім цього, Соня ван ден Енде заперечувала російське бомбардування пологового будинку в Маріуполі 9 березня 2022 року. Мабуть, за вірну службу росіяни дозволили їй у тому ж 2022 році бути присутньою на так званому «референдумі» в Луганську.

Даріо Абдула Камал з Мозамбіку
Даріо Абдула Камал з Мозамбіку

Четвертою людиною є Даріо Абдула Камал з Мозамбіку. Виданню «Мост» не вдалось знайти якоїсь історії співпраці цього пана з росіянами.

Але з впевненістю можна сказати одне. За Індексом демократії, який складає компанія, що випускає відомий британський журнал The Economist, Мозамбік є авторитарною країною.

За цим же рейтингом 2022 року, в Україні діяв гібридний режим – між авторитаризмом та недосконалою демократією. Отже, мешканець авторитарної країни приїхав «вчити» більш демократичну Україну демократії на виборах, що не є логічним.

Пурніма Ананд з Індії
Пурніма Ананд з Індії

Далі на фото з колаборанткою Мариною Захаровою можна побачити Пурніму Ананд з Індії. Вона є президенткою Міжнародного форуму країн БРІКС. Цей форум покликаний налагодити зв’язки між країнами блоку та громадськими організаціями Індії. Також Пурніма Ананд є почесною президенткою Міжнародної федерації індійсько-російських молодіжних клубів. У 2022 році вона закликала міжнародну спільноту визнати фейкові «референдуми” на окупованих територіях України.

Росія хоче заручитися підтримкою іноземців: хто приїхав легалізувати «вибори» на Херсонщині фото 3

Передостанньою «героїнею” є ісландка Ерна Олдудоттір.

Ісландка Ерна Олдудоттір
Ісландка Ерна Олдудоттір

Минулого рока вона була «спостерігачкою” на дільниці «референдуму” в Москві.

Росія хоче заручитися підтримкою іноземців: хто приїхав легалізувати «вибори» на Херсонщині фото 4

А останнім є її співвітчизник Конрад Магнуссон.

Конрад Магнуссон з Ісландії
Конрад Магнуссон з Ісландії

Минулого року людина з таким же ім’ям та прізвищем намагалась бути посередником між російським державним фондом та ісландськими журналістами. Медійників з Ісландії вербували для поїздки на «референдум”, який проводився на окупованих територіях України.

Нагадаємо, у Росії 10 вересня – єдиний день голосування на місцевих виборах різних рівнів. Росія вирішила також провести «вибори» на окупованих частинах Запорізької і Херсонської областей. Причому дострокові вибори на цих захоплених частинах України розпочалися 1 вересня, а завершаться 10-го.

Слід зазначити, що в окупованих районах Херсонщини та Запоріжжя наважилися йти на вибори усього чотири російські партії («Єдина Росія», «Справедлива Росія – Патріоти – За правду», КПРФ і ЛДПР), при тому що у самій Росії учасників виборів значно більше. Як повідомляє повністю залежний від Кремля «Всеросійський центр вивчення громадської думки» (ВЦИОМ), абсолютним лідером за опитуваннями напередодні виборів є «Єдина Росія», яку на окупованому Запоріжжі підтримують нібито майже 90%, а на Херсонщині їй малюють 80%.

«Главком» розповів, кого Кремль хоче зробити «владою» на окупованій Херсонщині.

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Теги: вибори окуповані території росія

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