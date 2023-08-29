Нарешті достукалися: Кабмін спростив іноземцям, які служать у ЗСУ, отримання громадянства

Уряд суттєво розширив перелік осіб, які можуть отримати громадянство за спрощеною процедурою

Незалежність та цілісність України у складі ЗСУ, окрім українців, захищають і громадяни інших держав. Багато хто з них має намір отримати громадянство нашої країни, і уряд суттєво спростив цю процедуру, розповів представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Документ передбачає розширення переліку іноземних громадян, яким надається право на імміграцію до України. Тепер до нього входять і особи, які служили у Національній гвардії та Державній спеціальній службі транспорту не менше трьох років.

Мельничук додав, що спрощення процедури набуття громадянства стосується і осіб, які служили у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту та Нацгвардії (незалежно від терміну проходження служби) та були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до служби за станом здоров'я внаслідок захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), отриманих під час виконання службових обов'язків.

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Представник Кабміну зазначив, що Нацгвардію та Міноборони наділили повноваженнями щодо подання пропозицій до Державної міграційної служби щодо визначення квоти імміграції для всіх перерахованих категорій осіб.

Крім цього, уточнено перелік документів, які необхідно надати для отримання дозволу на імміграцію.

Раніше ми писали, міністр оборони України Олексій Рєзніков розповів, що на півдні росіяни побудували трирівневу лінію оборони, яку дуже важко пробити. Він додав, що наші захисники змушені йти пішки вночі без техніки і розміновувати коридори, щоб їхні побратими могли просуватися. За словами Рєзнікова, звичайне розмінування відбувається за допомогою спецтехніки, а на півдні є танкові засідки, тому ЗСУ змушені реагувати на це.

Нагадаємо, що триває 552-а доба повномасштабної війни Росії проти України - за минулу добу ворог завдав 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура