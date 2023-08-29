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Український уряд готується залучати іноземну робочу силу після війни

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Український уряд готується залучати іноземну робочу силу після війни
Україна може отримати висококваліфіковані кадри з країн ЄС. Проте для цього потрібно створити відповідні умови
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Радник прем’єра: «Україні потрібно буде залучати іноземну робочу силу. Це вже не дискусійне питання»

Для успішної відбудови та сталого економічного відновлення валового внутрішнього продукту (ВВП) економіка України має зростати мінімум на 7% на рік аж до 2032 року. Щоби це відбулося, навіть якщо більшість біженців повернеться в країну, все одно потрібно буде додатково залучити 3,2-4,5 млн працездатних осіб. Враховуючи це, Україні необхідно вже зараз розробляти умови для роботи іноземців. Про це «Главкому» розповів радник прем’єр-міністра, керівник Центру економічного відновлення Кирило Криволап.

«Нам варто вже зараз розробляти умови для роботи іноземців в Україні, тоді як раніше вважали, що спочатку маємо захищати робочі місця для українців. Але правда у тому, що під час повоєнної відбудови роботи буде стільки, що її вистачить і українцям, і ще доведеться запрошувати робочу силу з інших країн. І фраза президента про те, що «не українець буде шукати оголошення про роботу у Польщі, а поляк буде шукати оголошення про роботу в Україні» –  це насправді не фантастичний сценарій. Він може справдитись», – каже Криволап.

Як стверджує Криволап, 4,5 млн робітників можуть бути і українцями. Це можуть бути ті, хто перебував за кордоном до війни і залишається там досі. «За різними оцінками, у 2021 році за кордоном перебувало до 3 млн наших трудових мігрантів, хоча зараз категорії «трудових» та «вимушених» мігрантів сильно перемішались. Щодо робочої сили з-за кордону, тобто іноземців – це не обов’язково мають бути виключно мігранти з бідних країн», – каже він. 

За словами Криволапа, євроінтеграція відкриває перед Україною вільний ринок робочої сили, а тому Україна може отримати висококваліфіковані кадри з країн ЄС. Проте для цього потрібно створити відповідні умови. 

«Важливою буде політика інтеграції трудових мігрантів в українське суспільство. Тут можна дивитись на міжнародний досвід. Так, наприклад, у Швеції кожен іммігрант віком від 20 до 65 років має пройти обов’язкову 24-місячну програму, що включає курси з вивчення державної мови, професійної та громадської орієнтації. Осіб, які отримали громадянство, щорічно вшановують на спеціальній церемонії у Національний день Швеції, що проводиться у тому ж місці, що й банкет на честь вручення Нобелівської премії», – стверджує Криволап.

При плануванні Україна мусить враховувати фактор збільшення продуктивності праці. Керівник Центру економічного відновлення пояснює: «Ми зможемо вдвічі зменшити потребу у людях, якщо вдвічі підвищимо продуктивність. І це все реально зробити завдяки сучасним технологіям. Інновації повністю змінюють ринок праці».

Нагадаємо, що науковиця, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова пояснила, яких фахівців бракуватиме після війни.

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Теги: економіка війна мігранти трудові мігранти біженці

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