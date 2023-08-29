Український уряд готується залучати іноземну робочу силу після війни

Радник прем’єра: «Україні потрібно буде залучати іноземну робочу силу. Це вже не дискусійне питання»

Для успішної відбудови та сталого економічного відновлення валового внутрішнього продукту (ВВП) економіка України має зростати мінімум на 7% на рік аж до 2032 року. Щоби це відбулося, навіть якщо більшість біженців повернеться в країну, все одно потрібно буде додатково залучити 3,2-4,5 млн працездатних осіб. Враховуючи це, Україні необхідно вже зараз розробляти умови для роботи іноземців. Про це «Главкому» розповів радник прем’єр-міністра, керівник Центру економічного відновлення Кирило Криволап.

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«Нам варто вже зараз розробляти умови для роботи іноземців в Україні, тоді як раніше вважали, що спочатку маємо захищати робочі місця для українців. Але правда у тому, що під час повоєнної відбудови роботи буде стільки, що її вистачить і українцям, і ще доведеться запрошувати робочу силу з інших країн. І фраза президента про те, що «не українець буде шукати оголошення про роботу у Польщі, а поляк буде шукати оголошення про роботу в Україні» – це насправді не фантастичний сценарій. Він може справдитись», – каже Криволап.

Як стверджує Криволап, 4,5 млн робітників можуть бути і українцями. Це можуть бути ті, хто перебував за кордоном до війни і залишається там досі. «За різними оцінками, у 2021 році за кордоном перебувало до 3 млн наших трудових мігрантів, хоча зараз категорії «трудових» та «вимушених» мігрантів сильно перемішались. Щодо робочої сили з-за кордону, тобто іноземців – це не обов’язково мають бути виключно мігранти з бідних країн», – каже він.

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За словами Криволапа, євроінтеграція відкриває перед Україною вільний ринок робочої сили, а тому Україна може отримати висококваліфіковані кадри з країн ЄС. Проте для цього потрібно створити відповідні умови.

«Важливою буде політика інтеграції трудових мігрантів в українське суспільство. Тут можна дивитись на міжнародний досвід. Так, наприклад, у Швеції кожен іммігрант віком від 20 до 65 років має пройти обов’язкову 24-місячну програму, що включає курси з вивчення державної мови, професійної та громадської орієнтації. Осіб, які отримали громадянство, щорічно вшановують на спеціальній церемонії у Національний день Швеції, що проводиться у тому ж місці, що й банкет на честь вручення Нобелівської премії», – стверджує Криволап.

При плануванні Україна мусить враховувати фактор збільшення продуктивності праці. Керівник Центру економічного відновлення пояснює: «Ми зможемо вдвічі зменшити потребу у людях, якщо вдвічі підвищимо продуктивність. І це все реально зробити завдяки сучасним технологіям. Інновації повністю змінюють ринок праці».

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