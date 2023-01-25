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В Україні втретє за день лунала масштабна повітряна тривога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні втретє за день лунала масштабна повітряна тривога

Громадянам слід негайно пройти в укриття

В Україні 25 січня, близько 16:21 була оголошена масштабна повітряна тривога. Сирени вили у більшості областей України втретє за день. Станом на 16:50 тривогу скасовано.

В Україні втретє за день лунала масштабна повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, триває 336-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог, зазнаючи численних втрат, все ж не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському - обороняється. 

Теги: війна тривога ворог

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