В Україні втретє за день лунала масштабна повітряна тривога

Громадянам слід негайно пройти в укриття

В Україні 25 січня, близько 16:21 була оголошена масштабна повітряна тривога. Сирени вили у більшості областей України втретє за день. Станом на 16:50 тривогу скасовано.

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Нагадаємо, триває 336-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог, зазнаючи численних втрат, все ж не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському - обороняється.