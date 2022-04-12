В Україні заблоковано виведення активів майже 7 тис. проросійських компаній

Над усіма проросійськими компаніями встановлено контроль

Правоохоронці заблокували операції з виведення активів майже 7 тисяч проросійських компаній, які могли використовуватися на підтримку воєнних дій в Україні. Про це повідомляє Нацполіція України.

«Спільними заходами з НБУ та Держфінмоніторингом, за ініціативи Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, заблоковано імпортні, позикові контракти з РФ і РБ, можливість їх переуступок та загалом поставлено на контроль операції 7 тис. резидентів, які мали можливість оплати імпортних контрактів із компаніями агресорів на суму понад 190 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановили, що після воєнної агресії у 2014 році Росія почала процес перереєстрації бенефіціарів та використання підконтрольних компаній із реєстрацією інших країн.

Такі дії проводилися для маскування належності компаній до РФ, тобто приховування кінцевого власника отримання коштів, ухилення від сплати податків та загалом уникнення санкцій. Окрім того, такі заходи дозволили б контролювати активи та майно і після повномасштабного вторгнення.

Відтак, аби запобігти виведенню коштів на рахунки компаній, що зареєстровані у рф або підконтрольні країні-агресору, розуміючи повний тотальний контроль усіх сфер діяльності керівництвом Росії і що ці кошти можуть бути використані на підтримку воєнних дій на території України, співробітники підрозділу проводять комплекс превентивних заходів.

Оперативно встановлено:

3600 українських компаній, які у 2021-2022 завезли з країни агресора товарів на 215 млрд грн. При цьому оплату здійснили на суму 95 млрд грн. Фактично 120 млрд грн може бути переведено до компаній агресора за встановленими контрактами імпорту з Росією;

303 суб’єкти господарювання, які після 2014 року отримали понад 7,1 млрд грн позики від компаній РФ та постійно здійснювали виплати відсотків із прибутку. Такі дії свідчить про постійний вплив російських компаній, подавлення конкурентоспроможності в галузях економіки України, фіктивне доведення до банкрутства та загалом можливість повернути всю позику після повномасштабного вторгнення;

200 українських компаній, які упродовж 2021-2022 років повернули понад 10,6 млрд грн відсотків за контрактами позики на адресу підконтрольним Росії офшорам. Треба зазначити, що ці компанії мінімум 10 років повинні ще виплачувати як відсотки, так і саме тіло кредиту;

3570 українських компаній, які у 2021-2022 завезли з Білорусі товарів на 218 млрд грн та вже здійснили оплату 142 млрд грн. Фактично 76 млрд грн може бути переведено до компаній Білорусі, які слугували виключно для маскування поставок з РФ та уникнення санкцій.

«Для унеможливлення виведення коштів та оперативного реагування Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції поінформовано українські банки, НБУ, Держфінмоніторинг щодо діяльності понад 7000 компаній, їх імпортних, позикових контрактів та іноземних контрагентів агресора», - повідомила Нацполіція.

Внаслідок вчасного аналізу та оперативного реагування вже поставлено на контроль всі операції встановлених резидентів та їх контрагентів з можливістю подальшого блокування рахунків.

Як повідомлялося, Україна не планує автоматично націоналізувати власність всіх громадян Росії, натомість націоналізації піддаватиметься майно колаборантів, які фінансували проросійські партії, займались пропагандою чи брали участь у збройній агресії проти України.

Нагадаємо, українськими правоохоронними органами ініційовано націоналізацію майже 1400 залізничних вагонів із Росії та Білорусі.

За даними «Укрзалізниці», наразі в Україні є близько 15 тисяч російських вагонів, які належать 250 компаніям.