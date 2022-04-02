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    Економіка та фінанси

    Під націоналізацію потрапили сотні російських вагонів

    Наразі в Україні перебувають тисячі російських вагонів&nbsp; &nbsp; - Під націоналізацію потрапили сотні російських вагонів

    Наразі в Україні перебувають тисячі російських вагонів   

    Ілюстративне фото

    1400 вагонів з країни-агресора виявило ДБР в двох областях України

    Українськими правоохоронними органами ініційовано націоналізацію майже 1400 залізничних вагонів із Росії та Білорусі. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань у своєму Telegram-каналі.

    У Держбюро зазначили, що продовжують виявляти в Україні майно російських та білоруських компаній, після чого ініціюють його націоналізацію.

    Зокрема, співробітники ДБР виявили близько 1400 вагонів, що перебували на території Полтавської та Дніпропетровської областей. Власники вагонів – фізичні та юридичні особи з РФ та Білорусі.

    «Для вилучення майна окупантів та передачі його на потреби України теруправління ДБР Полтави звернулося з відповідною ініціативою до керівництва Полтавської та Дніпропетровської військово-цивільних адміністрацій», – йдеться у повідомленні.

    10 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про націоналізацію російського майна. Рішення про конфіскацію російського майна ухвалюватиметься РНБО за поданням Кабміну.

    1 квітня Верховна Рада розширила список осіб, до яких може застосовуватись примусове вилучення майна. Під націоналізацію майна можуть потрапити фізичні особи-громадяни Росії, а також особи з іншим громадянством, якщо вони тісно пов'язані з агресором.

    За даними «Укрзалізниці», наразі в Україні є близько 15 тисяч російських вагонів, які належать 250 компаніям.

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    Теги: росія окупанти Верховна Рада РНБО санкції війна залізниця Володимир Зеленський Україна Державне бюро розслідувань президент майно окупація #stoprussia
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    Під націоналізацію потрапили сотні російських вагонів