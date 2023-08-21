В Україні знеструмлено понад 450 населених пунктів – «Укренерго»

Тривають масштабні ремонти на багатьох теплових електростанціях

У Чернігівській області через погодні умови знеструмлено 18 населених пунктів і. Загалом в Україні ще 450 населених пунктів з інших причин без електроенергії. Про це повідомили в «Укренерго».

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Як повідомили у енергетичній компанії, внаслідок обстрілів росіянами є нові пошкодження у мережах на Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, Херсонщині та у Запорізькій області. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових. Через погодні умови знеструмлено 18 населених пунктів у Чернігівській області. З інших причин знеструмленими на ранок 21 серпня залишаються 450 населених пунктів. Крім того дією захисту вимикались на короткий проміжок часу, без знеструмлення споживачів, 3 високовольтні лінії в Запорізькій, Дніпропетровській, Чернігівській областях.

Також у електропостачальній компанії повідомили, що здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 518 МВт. Експорт відсутній.

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«З аварійного ремонту в роботу повернувся один з блоків теплоелектростанцій. Загалом кількість блоків електростанцій в роботі обмежена. Адже тривають масштабні ремонти на багатьох теплових електростанціях, а також у планових ремонтах – частина атомних енергоблоків. Це суттєво обмежує можливість забезпечувати зростаюче споживання, особливо у вечірні години», – йдеться у повідомленні.

В «Укренерго» зазначили, щоб допомогти енергосистемі необхідно: вимикати потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі; перенести користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;

вимикати світло, коли виходите з приміщення.

Нагадаємо, ччасники ринку електроенергії очікують на план погашення боргу ДП «Енергоатом» в розмірі 17 млрд грн перед державним підприємством «Гарантований покупець», щоб проблема кругових боргів на ринку електроенергії України нарешті вирішилась.

Раніше повідомлялось, що президент «Енергоатома» Петро Котін 17 серпня заявив, що компанія планує розпочати у вересні процес погашення боргів перед постачальниками електроенергії для населення і планує закінчити цей процес до кінця року.