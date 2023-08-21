Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні знеструмлено понад 450 населених пунктів – «Укренерго»

Наталя Забазнова
glavcom.ua
В Україні знеструмлено понад 450 населених пунктів – «Укренерго»
Без електроенергії понад 450 населених пунктів України
фото з відкритих джерел

Тривають масштабні ремонти на багатьох теплових електростанціях

У Чернігівській області через погодні умови знеструмлено 18 населених пунктів і. Загалом в Україні ще 450 населених пунктів з інших причин без електроенергії. Про це повідомили в «Укренерго».

Як повідомили у енергетичній компанії, внаслідок обстрілів росіянами є нові пошкодження у мережах на Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, Херсонщині та у Запорізькій області. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових. Через погодні умови знеструмлено 18 населених пунктів у Чернігівській області. З інших причин знеструмленими на ранок 21 серпня залишаються 450 населених пунктів. Крім того дією захисту вимикались на короткий проміжок часу, без знеструмлення споживачів, 3 високовольтні лінії в Запорізькій, Дніпропетровській, Чернігівській областях. 

Також у електропостачальній компанії повідомили, що здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 518 МВт. Експорт відсутній. 

«З аварійного ремонту в роботу повернувся один з блоків теплоелектростанцій. Загалом кількість блоків електростанцій в роботі обмежена. Адже тривають масштабні ремонти на багатьох теплових електростанціях, а також у планових ремонтах – частина атомних енергоблоків. Це суттєво обмежує можливість забезпечувати зростаюче споживання, особливо у вечірні години», – йдеться у повідомленні. 

В «Укренерго» зазначили, щоб допомогти енергосистемі необхідно: вимикати потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі; перенести користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;
вимикати світло, коли виходите з приміщення. 

Нагадаємо, ччасники ринку електроенергії очікують на план погашення боргу ДП «Енергоатом» в розмірі 17 млрд грн перед державним підприємством «Гарантований покупець», щоб проблема кругових боргів на ринку електроенергії України нарешті вирішилась.  

Раніше повідомлялось, що президент «Енергоатома» Петро Котін 17 серпня заявив, що компанія планує розпочати у вересні процес погашення боргів перед постачальниками електроенергії для населення і планує закінчити цей процес до кінця року. 

Читайте також: «Укренерго» терміново звернулося до українців
Теги: електроенергія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

В Україні знеструмлено понад 450 населених пунктів – «Укренерго»
В Україні знеструмлено понад 450 населених пунктів – «Укренерго»
Повітряні сили повідомили, наскільки готові українські аеродроми до прийому західних винищувачів
Повітряні сили повідомили, наскільки готові українські аеродроми до прийому західних винищувачів
Перевага у повітрі на окупованих територіях: Ігнат пояснив важливість F-16 для ЗСУ
Перевага у повітрі на окупованих територіях: Ігнат пояснив важливість F-16 для ЗСУ
Міноборони назвало кількість звільненої території під Бахмутом
Міноборони назвало кількість звільненої території під Бахмутом
На Херсонщині ворожий танк прицільно вдарив у житловий будинок: ситуація в регіонах
На Херсонщині ворожий танк прицільно вдарив у житловий будинок: ситуація в регіонах
Сили оборони пояснили, чому накрився туристичний сезон у Криму
Сили оборони пояснили, чому накрився туристичний сезон у Криму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9323
Мер Львова показав дружині сідниці іншої жінки
7150
Чехія готує програму для повернення українських біженців: що вона передбачає
5196
Росія створює ще одну армію – британська розвідка
3568
Влада розраховує на безкінечну фінансову допомогу? Мушу вас розчарувати
3151
Ринок нерухомості часів війни. Катастрофи не буде, але є парадокс…
3126
Силовики запропонували Путіну звільнити Шойгу і розпочати загальну мобілізацію – Bloomberg

Новини

Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:35
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 21 серпня
Сьогодні, 04:57
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 20 серпня
Вчора, 05:01
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку
19 серпня, 14:45

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту