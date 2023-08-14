«Укренерго» терміново звернулося до українців

Найбільш складний для енергосистеми період доби – з 16:00 до 23:00

«Укренерго» закликає українців розумно використовувати електрику, оскільки разом із спекою повернулося зростання споживання електроенергії. Це відбувається переважно через одночасно увімкнені по всій країні кондиціонери. Про це повідомила пресслужба компанії.

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«Щоб енергосистема працювала в безпечному режимі, в ній має підтримуватись баланс: коли споживачі електроенергії вмикають якісь прилади, її виробники обов’язково мають увімкнути додаткові потужності. Але на електростанціях зараз триває активна ремонтна кампанія – багато блоків зупинені для відновлення після обстрілів та планового обслуговування напередодні опалювального періоду», – йдеться у заяві.

Тож від 16:00 до 23:00 закликають споживати ощадливо, а саме:

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замініть кондиціонер менш потужним вентилятором;

переносьте користування електроприладами на ранок або ніч;

не вмикайте багато приладів одночасно;

вимикайте світло, коли виходите з приміщення.

Нагадаємо, що «Укренерго» зафіксувало новий рекорд споживання електроенергії. Найбільший максимум енергоспоживання за всі літні вихідні відбувся 5 серпня. До слова, серпень прогнозується найскладнішим для енергосистеми через подальше виведення у ремонт деяких енергоблоків.