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«Укренерго» терміново звернулося до українців

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Укренерго» терміново звернулося до українців
Замість кондиціонера енергетики рекомендують тримати відчиненими вікна
фото з відкритих джерел

Найбільш складний для енергосистеми період доби – з 16:00 до 23:00

«Укренерго» закликає українців розумно використовувати електрику, оскільки разом із спекою повернулося зростання споживання електроенергії. Це відбувається переважно через одночасно увімкнені по всій країні кондиціонери. Про це повідомила пресслужба компанії.

«Щоб енергосистема працювала в безпечному режимі, в ній має підтримуватись баланс: коли споживачі електроенергії вмикають якісь прилади, її виробники обов’язково мають увімкнути додаткові потужності. Але на електростанціях зараз триває активна ремонтна кампанія – багато блоків зупинені для відновлення після обстрілів та планового обслуговування напередодні опалювального періоду», – йдеться у заяві. 

Тож від 16:00 до 23:00 закликають споживати ощадливо, а саме:

  • замініть кондиціонер менш потужним вентилятором;
  • переносьте користування електроприладами на ранок або ніч;
  • не вмикайте багато приладів одночасно;
  • вимикайте світло, коли виходите з приміщення.

Нагадаємо, що «Укренерго» зафіксувало новий рекорд споживання електроенергії. Найбільший максимум енергоспоживання за всі літні вихідні відбувся 5 серпня. До слова, серпень прогнозується найскладнішим для енергосистеми через подальше виведення у ремонт деяких енергоблоків.

Теги: електроенергія Укренерго

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