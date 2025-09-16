В Умані запроваджено обмеження на час святкування Рош га-Шана

До Умані поступово прибувають паломники-хасиди на святкування юдейського Нового року

Безпеку на час святкування забезпечуватимуть підрозділи поліції

Влада Умані посилила заходи безпеки на час святкування Рош га-Шана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Черкаської області.

Керівник поліції Черкаської області Олег Гудима провів інструктаж для поліцейських у зв'язку з наближенням свята. Він нагадав про важливість злагодженої роботи та готовності до будь-яких викликів.

«Перед нами стоїть важливе завдання – безпека людей під час святкування Рош га-Шана. Ми готові до будь-якого розвитку подій і забезпечимо правопорядок на найвищому рівні», - запевнив Гудима.

Безпеку забезпечуватимуть підрозділи поліції, включно з патрульною поліцією, кінологічною службою, вибухотехніками та слідчо-оперативними групами. На період святкування в Умані буде заборонено продаж:

піротехнічних виробів;

алкогольних та слабоалкогольних напоїв у місцях паломництва.

Нагадаємо, до міста Умань поступово прибувають паломники-хасиди на святкування юдейського Нового року – Рош га-Шана. Станом на 15 вересня 2025 року до міста приїхало понад три тисячі вірян. Очікується, що загалом на свято прибуде близько 50 тис. паломників.

Для забезпечення безпеки навколо кварталу паломництва вже встановлюють блокпости та відеокамери. Як повідомила піар-директорка Міжнародного доброчинного фонду імені рабі Нахмана Анастасія Баришнікова, це допоможе контролювати в'їзд у місця масового скупчення людей. Паломники добираються до Умані через сусідні країни, найчастіше – через Польщу. Далі вони пересідають на автобуси та інший транспорт.

До слова, Україна та Ізраїль розробили спеціальний план безпеки для хасидів, які прибудуть в Умань на святкування Рош га-Шана.