Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Умані запроваджено обмеження на час святкування Рош га-Шана

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
В Умані запроваджено обмеження на час святкування Рош га-Шана
До Умані поступово прибувають паломники-хасиди на святкування юдейського Нового року
фото: Уніан

Безпеку на час святкування забезпечуватимуть підрозділи поліції

Влада Умані посилила заходи безпеки на час святкування Рош га-Шана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Черкаської області.

Керівник поліції Черкаської області Олег Гудима провів інструктаж для поліцейських у зв'язку з наближенням свята. Він нагадав про важливість злагодженої роботи та готовності до будь-яких викликів.

«Перед нами стоїть важливе завдання – безпека людей під час святкування Рош га-Шана. Ми готові до будь-якого розвитку подій і забезпечимо правопорядок на найвищому рівні», - запевнив Гудима.

Безпеку забезпечуватимуть підрозділи поліції, включно з патрульною поліцією, кінологічною службою, вибухотехніками та слідчо-оперативними групами. На період святкування в Умані буде заборонено продаж:

  • піротехнічних виробів;
  • алкогольних та слабоалкогольних напоїв у місцях паломництва.

Нагадаємо, до міста Умань поступово прибувають паломники-хасиди на святкування юдейського Нового року – Рош га-Шана. Станом на 15 вересня 2025 року до міста приїхало понад три тисячі вірян. Очікується, що загалом на свято прибуде близько 50 тис. паломників.

Для забезпечення безпеки навколо кварталу паломництва вже встановлюють блокпости та відеокамери. Як повідомила піар-директорка Міжнародного доброчинного фонду імені рабі Нахмана Анастасія Баришнікова, це допоможе контролювати в'їзд у місця масового скупчення людей. Паломники добираються до Умані через сусідні країни, найчастіше – через Польщу. Далі вони пересідають на автобуси та інший транспорт.

До слова, Україна та Ізраїль розробили спеціальний план безпеки для хасидів, які прибудуть в Умань на святкування Рош га-Шана.

Читайте також:

Теги: хасиди Умань Рош Га-Шана

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рош га-Шана – це не тільки день створення світу, а й день суду
Рош га-Шана: єврейський Новий рік, значення та традиції свята, заборони та привітання
Сьогодні, 08:28
ЗМІ написали, що Україна не дозволить хасидам щорічне паломництво до Умані: чи правда це
ЗМІ написали, що Україна не дозволить хасидам щорічне паломництво до Умані: чи правда це
31 серпня, 23:01
Візит посла відбувся напередодні великого напливу паломників з Ізраїлю
Посол Ізраїлю відвідав Умань перед паломництвом хасидів
3 вересня, 14:42
У 2025 році єврейський Новий рік відзначатиметься 22 вересня
Україна та Ізраїль узгодили план безпеки для паломників в Умані
12 вересня, 01:29
Посол попередив, що без належної координації «цього року нас можуть чекати сюрпризи»
Паломництво хасидів в Умань: посол заявив про відсутність координації Ізраїля з Україною
11 вересня, 14:15
Рош га-Шана відзначатиметься з 22 по 24 вересня
Вінниччина готується до прибуття 40 тисяч хасидів на святкування Рош га-Шана
14 вересня, 10:50

Події в Україні

В Ужгородській лікарні сталася пожежа: загинув 74-річний пацієнт
В Ужгородській лікарні сталася пожежа: загинув 74-річний пацієнт
В Умані запроваджено обмеження на час святкування Рош га-Шана
В Умані запроваджено обмеження на час святкування Рош га-Шана
Уряд відзначив нагородами 15 працівників ДТЕК
Уряд відзначив нагородами 15 працівників ДТЕК
У Харкові спалахнула пожежа внаслідок російської атаки: є постраждалі
У Харкові спалахнула пожежа внаслідок російської атаки: є постраждалі
В одному з міст України пройдуть масштабні перевірки документів та огляди авто
В одному з міст України пройдуть масштабні перевірки документів та огляди авто
Сили оборони вразили штаби російських військ на Донеччині
Сили оборони вразили штаби російських військ на Донеччині

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Сьогодні, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Вчора, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Вчора, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Вчора, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua