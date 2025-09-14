Головна Вінниця Новини
Вінниччина готується до прибуття 40 тисяч хасидів на святкування Рош га-Шана

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Вінниччина готується до прибуття 40 тисяч хасидів на святкування Рош га-Шана
Рош га-Шана відзначатиметься з 22 по 24 вересня
колаж: glavcom.ua

Маршрут прочан пролягає з аеропортів Молдови, Румунії та Польщі залізницею до станції Вінниця, звідки автобусами вони вирушають до Умані

На Вінниччині відбулася робоча нарада щодо підготовки до масового паломництва брацлавських хасидів на святкування Рош га-Шана — єврейського Нового року. За попередніми даними, до України прибуде понад 40 тисяч прочан, що значно більше, ніж у попередні роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Управління у справах національностей та релігій Вінницької ОВА.

Вінницька область є транзитною на шляху до Умані. Паломники прибувають через аеропорти Молдови та Румунії (з подальшим перетином кордону в Могилів-Подільському), а також залізницею з Польщі до станції Вінниця.

Учасники наради, зокрема представники влади та юдейської громади, обговорили організацію безпечного та контрольованого руху прочан. Президент Фонду імені Рабі Нахмана Натан Бен-Нун запевнив, що хасиди моляться за мир в Україні та дотримуватимуться всіх правил.

Рош га-Шана відзначатиметься з 22 по 24 вересня, і хасиди традиційно здійснюють паломництво до трьох важливих місць в Україні:

  • Умані – місце поховання засновника брацлавського хасидизму Раббі Нахмана.
  • Брацлава – міста, яке дало назву руху.
  • Меджибожа – місця народження засновника хасидизму Баал-Шем-Това.

Нагадаємо, Україна та Ізраїль розробили спеціальний план безпеки для хасидів, які прибудуть в Умань на святкування Рош га-Шана. Про це стало відомо після зустрічі міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра з послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком, інформує «Главком».

За інформацією Посольства України в Ізраїлі, план передбачає залучення десятків поліцейських, парамедиків та волонтерів, у тому числі представників ультраортодоксальної громади. Вони працюватимуть над забезпеченням безпеки паломників.

Домовлено про повну координацію між безпековими та прикордонними службами обох країн. Також буде створена спеціальна медична та охоронна мережа у співпраці з головним рабином України Моше Реувеном Асманом. Його команди допомагатимуть паломникам на прикордонних переходах і на місцях.

Теги: хасиди Умань Вінниччина Рош Га-Шана

