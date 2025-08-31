ЗМІ написали, що Україна не дозволить хасидам щорічне паломництво до Умані: чи правда це

Політика України щодо паломництва залишається незмінною

В Україні не запроваджували заборону на щорічне паломництво хасидів до Умані, попри початкові повідомлення у ЗМІ. Інформація про нібито заборону, яку опублікувало видання Times of Israel, згодом була спростована журналістом Axios Бараком Равідом, передає «Главком».

Спочатку ізраїльське видання повідомило, що Україна заборонила паломництво на Рош га-Шана у вересні 2025 року через загрозу російських атак. Однак, згодом сам журналіст, посилаючись на речника МЗС Ізраїлю, спростував цю інформацію. Речник підтвердив, що політика України щодо паломництва залишається незмінною.

Рішення щодо паломництва обговорюється, зважаючи на питання безпеки. Анонімний український чиновник в інтерв'ю агентству i24 повідомив, що Київ розчарований відсутністю підтримки з боку Ізраїлю. Він зазначив, що у разі дозволу на паломництво Ізраїль повинен забезпечити фінансову підтримку та присутність поліції в Умані.

Що таке паломництво хасидів?

Паломництво до Умані – це щорічна поїздка хасидів до могили рабина Нахмана з Брацлава для святкування єврейського Нового року Рош га-Шана. Ця подія традиційно збирає десятки тисяч вірян.

Тим часом, уряд Молдови також вимагає від Ізраїлю низку гарантій, перш ніж дозволити паломникам прилітати до країни для подальшої подорожі в Умань.

