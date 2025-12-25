Лінія фронту станом на 25 грудня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 108 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4060 дронів-камікадзе та здійснив 2792 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

25 грудня станом на 22:00 відбулося 115 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, наші воїни ліквідували 48 окупантів та поранили 24, знищили одну артилерійську систему, 21 одиницю безпілотних літальних апаратів, три одиниці автомобільного транспорту, три антени-ретранслятори, три склади боєприпасів та одне укриття особового складу противника, значно пошкодили танк, дві артилерійські системи, 11 укриттів особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог завдав одного авіаудару, застосувавши одну керовану авіабомбу, здійснив 68 обстрілів, з яких один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та у бік Вільчі. Українські підрозділи відбили сім атак, ще одне бойове зіткнення наразі триває.

На Куп’янському напрямку

Одну атаку у бік Глушківки відбили українські захисники.

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили вісім атак у районах населених пунктів Новоселівка, Ставки, Новосергіївка та в бік Озерного, Зарічного. Ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці відбивали п’ять спроб окупантів просунутися в районах Сіверська, Серебрянки.

На Краматорському напрямку

Українські захисники відюили одну атаку у районі населеного пункту Новомаркове.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та Софіївка.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 26 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Леонтовичі, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямку Новопавлівки, Нового Шахового, Кучерового Яру, Новоекономічного. Наразі точиться один бій.

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 14 атак окупантів у районах населених пунктів Привільне, Рибне, Красногірське, Зелений Гай, Вороне, Ялта, Олександроград та у бік Іскри, Вишневого, Єгорівки. Наразі точиться один бій.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося сім атак окупантів - у районах населених пунктів Успенівка і Гуляйполе та у бік Добропілля. Авіаударів противника зазнали Залізничне, Гуляйполе, Тернувате, Білогір’я.

Нагадаємо, триває 1401-й день повномасштабної війни в Україні.