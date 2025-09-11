Паломництво хасидів в Умань: посол заявив про відсутність координації Ізраїля з Україною

Посол попередив, що без належної координації «цього року нас можуть чекати сюрпризи»

Посол України: Ізраїль не координував паломництво в Умань напередодні Рош га-Шана

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що менш ніж за два тижні до свята Рош га-Шана Ізраїль не звернувся до української влади для координації щорічного паломництва до Умані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

«Вони думають, що це було якимось чином узгоджено шляхом переговорів через лідерів харедім, які потім зв’язуються з українськими чиновниками», – зазначив Євген Корнійчук, додавши, що «час спливає» і що українська сторона не знає, що відбувається.

Він наголосив на необхідності організації значної присутності ізраїльської поліції, парамедиків та працівників екстрених служб для забезпечення безпеки паломників, кількість яких цього року може сягнути 40 тис. осіб.

Корнійчук висловив жаль, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу та президент України Володимир Зеленський цього року не спілкувалися напередодні свята, як це було раніше. Посол попередив, що без належної координації «цього року нас можуть чекати сюрпризи», оскільки в умовах війни в Україні діє заборона на публічні зібрання чисельністю понад 10 осіб.

«Нам не потрібні відвідувачі під час війни», – підкреслив Євген Корнійчук, пояснивши, що паломництво вимагає залучення тисяч українських ресурсів, тоді як туристичні збори використовуються лише для прибирання міста. «Чому вони вважають, що це наша проблема, а не їхня?» – додав він.

Нагадаємо, минулоріч понад 30 тисяч паломників прибули до Умані Черкаської області для святкування Рош га-Шана. Про це повідомила Обʼєднана єврейська община України.

«Більше 14 тисяч охочих прочан-хасидів не змогли дістатися Умані. Частина з них – через учорашній масований обстріл Ізраїлю Іраном та закриття повітряного простору та скасування авіарейсів», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський відвідав Умань напередодні щорічного паломництва хасидів на святкування Рош га-Шана. У рамках свого візиту дипломат передав місцевій лікарні систему очистки води. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посольство Ізраїлю в Україні.

Посол Міхаель Бродський зустрівся з директором Уманської центральної міської лікарні Іваном Хоптяним та міським головою Іриною Плетньовою.