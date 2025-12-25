Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Путін заявив про переговори з США щодо долі ЗАЕС без участі України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Путін заявив про переговори з США щодо долі ЗАЕС без участі України
фото з відкритих джерел

Російський диктатор Путін стверджує, що США нібито зацікавлені у використанні потужностей ЗАЕС для видобутку криптовалюти

Володимир Путін під час спілкування з бізнес-спільнотою озвучив чергову порцію пропагандистських заяв стосовно майбутнього окупованої Запорізької АЕС. Про це пише «Главком».

За його словами, Москва та Вашингтон начебто ведуть прямий діалог про спільне керування електростанцією, повністю ігноруючи Україну в цьому процесі.

Зокрема, російський диктатор стверджує, що американська сторона нібито зацікавлена у використанні потужностей ЗАЕС для видобутку криптовалюти. При цьому він зазначив, що за ініціативи США розглядається сценарій, за якого станція могла б забезпечувати електрикою українські території. Що стосується персоналу, Путін запевняє, що на об’єкті й надалі працюють українські фахівці, проте всі вони вже начебто отримали російське громадянство.

Нагадаємо, що найбільша в Європі атомна станція перебуває під російською окупацією з 2022 року, а подібні заяви диктатора з’являються на фоні повної відсутності офіційних підтверджень з боку США.

Як відомо, у 12 пункті мирної угоди про завершення війни йдеться про пропозицію США щодо подальшої експлуатації Запорізької атомної електростанції. Згідно з цією ініціативою, ЗАЕС має працювати у форматі спільного управління за участі України, США та РФ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів.

«Це – пропозиція Америки. І це перший пункт, щодо якого ми поки що фактично не знайшли компроміс», – наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що російська сторона переконана у збереженні свого контролю над Запорізькою атомною електростанцією. 

Раніше Зеленський прокоментував переговори щодо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка наразі перебуває в окупації, наголосивши, що Київ не погодиться на роботу станції під контролем Росії, як цього хочуть окупанти. Як повідомив Зеленський, наразі питання ЗАЕС залишається однією з двох ключових неузгоджених позицій у переговорах; іншою позицією є території Донеччини.

Теги: росія США путін Запорізька АЕС переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи стане Трамп загрозою для власної країни?
Трамп не зупинить розпад путінської імперії, але може зруйнувати США
15 грудня, 17:22
Популярна турецька акторка Ханде Ерчел вдруге приїхала до Росії на презентацію свого нового фільму
Турецька акторка відсвяткувала день народження у Москві та обурила українців (фото)
27 листопада, 19:41
Нікос Христодулідіс прибув до Києва поїздом вранці
Президент Кіпру прибув до Києва
4 грудня, 12:43
США тимчасово пом’якшили санкції проти «Лукойлу», продовживши ліцензію на роботу його мережі АЗС до квітня 2026 року
США тимчасово призупинили санкції проти «Лукойлу»
4 грудня, 22:10
Путін наказав своїм військам продовжувати агресію проти України для «виконання завдань»
Путін дав вказівку армії на тлі переговорів про завершення війни
11 грудня, 17:55
Найближчим часом пройдуть переговори у США української та американської делегацій
Зеленський підтвердив: наступний раунд переговорів з американцями пройде у США
16 грудня, 01:04
Путін заявляв про бажання дожити до глибокої старості
Путін хоче жити до 150 років. Вчені РФ взялися за ідею диктатора
16 грудня, 13:29
Українська делегація отримала необхідні директиви щодо ведення переговорів
Зеленський: Цілком реально днями доопрацювати кроки для завершення війни
29 листопада, 19:56
Експорт Китаю зростає попри мита
Експорт Китаю рекордно зріс. У Європі та США політики хапаються за голову
10 грудня, 15:01

Події в Україні

Путін заявив про переговори з США щодо долі ЗАЕС без участі України
Путін заявив про переговори з США щодо долі ЗАЕС без участі України
Лінія фронту станом на 25 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 25 грудня 2025. Зведення Генштабу
Росія вдарила КАБами по Запорізькому районі: є постраждалі
Росія вдарила КАБами по Запорізькому районі: є постраждалі
Удар по чернігівській багатоповерхівці: патрульні показали перші хвилини після атаки
Удар по чернігівській багатоповерхівці: патрульні показали перші хвилини після атаки
Зеленський провів переговори з представниками Трампа, СБУ оголосила в розшук Павелка. Головне за 25 грудня
Зеленський провів переговори з представниками Трампа, СБУ оголосила в розшук Павелка. Головне за 25 грудня
Як будуть вимикати світло 26 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 26 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua