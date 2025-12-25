Путін заявив про переговори з США щодо долі ЗАЕС без участі України

Російський диктатор Путін стверджує, що США нібито зацікавлені у використанні потужностей ЗАЕС для видобутку криптовалюти

Володимир Путін під час спілкування з бізнес-спільнотою озвучив чергову порцію пропагандистських заяв стосовно майбутнього окупованої Запорізької АЕС. Про це пише «Главком».

За його словами, Москва та Вашингтон начебто ведуть прямий діалог про спільне керування електростанцією, повністю ігноруючи Україну в цьому процесі.

Зокрема, російський диктатор стверджує, що американська сторона нібито зацікавлена у використанні потужностей ЗАЕС для видобутку криптовалюти. При цьому він зазначив, що за ініціативи США розглядається сценарій, за якого станція могла б забезпечувати електрикою українські території. Що стосується персоналу, Путін запевняє, що на об’єкті й надалі працюють українські фахівці, проте всі вони вже начебто отримали російське громадянство.

Нагадаємо, що найбільша в Європі атомна станція перебуває під російською окупацією з 2022 року, а подібні заяви диктатора з’являються на фоні повної відсутності офіційних підтверджень з боку США.

Як відомо, у 12 пункті мирної угоди про завершення війни йдеться про пропозицію США щодо подальшої експлуатації Запорізької атомної електростанції. Згідно з цією ініціативою, ЗАЕС має працювати у форматі спільного управління за участі України, США та РФ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів.

«Це – пропозиція Америки. І це перший пункт, щодо якого ми поки що фактично не знайшли компроміс», – наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що російська сторона переконана у збереженні свого контролю над Запорізькою атомною електростанцією.

Раніше Зеленський прокоментував переговори щодо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка наразі перебуває в окупації, наголосивши, що Київ не погодиться на роботу станції під контролем Росії, як цього хочуть окупанти. Як повідомив Зеленський, наразі питання ЗАЕС залишається однією з двох ключових неузгоджених позицій у переговорах; іншою позицією є території Донеччини.