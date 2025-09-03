Головна Країна Події в Україні
Посол Ізраїлю відвідав Умань перед паломництвом хасидів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Візит посла відбувся напередодні великого напливу паломників з Ізраїлю
фото: посольство Ізраїлю в Україні

Ізраїль передав Уманській лікарні систему очистки води

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський відвідав Умань напередодні щорічного паломництва хасидів на святкування Рош га-Шана. У рамках свого візиту дипломат передав місцевій лікарні систему очистки води. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посольство Ізраїлю в Україні.

Посол Міхаель Бродський зустрівся з директором Уманської центральної міської лікарні Іваном Хоптяним та міським головою Іриною Плетньовою.

Посол Ізраїлю відвідав Умань перед паломництвом хасидів фото 1
фото: посольство Ізраїлю в Україні

«Ізраїль продовжує надавати допомогу Україні. За рішенням міністра закордонних справ Ізраїлю, Гідеона Саара, декілька установок очищення води буде передано Україні найближчим часом. Сьогодні така установка почала працювати в Умані. Завдяки цьому пацієнти місцевої лікарні та прилеглих будинків зможуть безперебійно отримувати питну воду високої якості», - зазначив Міхаель Бродський.

Посол Ізраїлю відвідав Умань перед паломництвом хасидів фото 2
фото: посольство Ізраїлю в Україні
Посол Ізраїлю відвідав Умань перед паломництвом хасидів фото 3
фото: посольство Ізраїлю в Україні

Візит посла відбувся напередодні великого напливу паломників з Ізраїлю. Щорічно в Умань на святкування Рош га-Шана (єврейського Нового року) прибувають десятки тисяч хасидів з усього світу. Вони здійснюють паломництво до могили свого духовного лідера, Рабі Нахмана з Брацлава, який вважав, що його послідовники мають відвідати його поховання, аби він міг молитися за них перед Богом. Це місце є однією з головних святинь для хасидів.

Нагадаємо, минулоріч понад 30 тисяч паломників прибули до Умані Черкаської області для святкування Рош га-Шана. Про це повідомила Обʼєднана єврейська община України.

«Більше 14 тисяч охочих прочан-хасидів не змогли дістатися Умані. Частина з них – через учорашній масований обстріл Ізраїлю Іраном та закриття повітряного простору та скасування авіарейсів», – йдеться в повідомленні.

Теги: Рош Га-Шана Ізраїль Умань посол

