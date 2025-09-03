Посол Ізраїлю відвідав Умань перед паломництвом хасидів
Ізраїль передав Уманській лікарні систему очистки води
Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський відвідав Умань напередодні щорічного паломництва хасидів на святкування Рош га-Шана. У рамках свого візиту дипломат передав місцевій лікарні систему очистки води. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посольство Ізраїлю в Україні.
Посол Міхаель Бродський зустрівся з директором Уманської центральної міської лікарні Іваном Хоптяним та міським головою Іриною Плетньовою.
«Ізраїль продовжує надавати допомогу Україні. За рішенням міністра закордонних справ Ізраїлю, Гідеона Саара, декілька установок очищення води буде передано Україні найближчим часом. Сьогодні така установка почала працювати в Умані. Завдяки цьому пацієнти місцевої лікарні та прилеглих будинків зможуть безперебійно отримувати питну воду високої якості», - зазначив Міхаель Бродський.
Візит посла відбувся напередодні великого напливу паломників з Ізраїлю. Щорічно в Умань на святкування Рош га-Шана (єврейського Нового року) прибувають десятки тисяч хасидів з усього світу. Вони здійснюють паломництво до могили свого духовного лідера, Рабі Нахмана з Брацлава, який вважав, що його послідовники мають відвідати його поховання, аби він міг молитися за них перед Богом. Це місце є однією з головних святинь для хасидів.
Нагадаємо, минулоріч понад 30 тисяч паломників прибули до Умані Черкаської області для святкування Рош га-Шана. Про це повідомила Обʼєднана єврейська община України.
«Більше 14 тисяч охочих прочан-хасидів не змогли дістатися Умані. Частина з них – через учорашній масований обстріл Ізраїлю Іраном та закриття повітряного простору та скасування авіарейсів», – йдеться в повідомленні.
