Рош га-Шана: єврейський Новий рік, значення та традиції свята, заборони та привітання

Рош га-Шана – це не тільки день створення світу, а й день суду

Рош Га-Шана у 2024 році розпочинається з заходом сонця 2 жовтня та триватиме до вечора 4 жовтня

Єврейський Новий рік, або Рош га-Шана – найважливіша подія, якою іудеї відзначають не просто зміну календарних дат, а день початку людської історії, тобто події, що описуються у Священному Писанні як день створення перших людей – Адама і Єви.

У 2024 році свято припадає на 2-4 жовтня. Фіксованої дати цього єврейського Нового року немає, але зазвичай воно припадає на вересень-жовтень, в перший день місяця тишрей за місячним іудейським календарем.

Рош га-Шана відзначається на честь створення світу. Свято символізує завершення року, що минає і початок нового року. Згідно з єврейським літочисленням, свято ознаменує настання 5785 року з моменту створення світу.

«Главком» розповідає про традиції святкування, заборони у святкові дні і чому єврейський Новий рік відзначають восени.

Чому єврейський Новий рік відзначають восени

Рош га-Шана припадає на початок місяця тишрей – сьомого місяця єврейського календаря. Календар цей місячно-сонячний, а отже, і єврейські свята є рухомими щодо календаря цивільного.

Першим місяцем вважається весняний місяць авів, званий також нісан. Він припадає на березень-квітень григоріанського календаря.

Відповідно, сьомий місяць тишрей випадає на вересень-жовтень. Євреї вважають, що Бог створив світ саме в сьомий місяць. Тому з нього і ведеться літочислення.

З цим святом пов'язане створення перших людей, куштування забороненого плоду, закінчення Всесвітнього потопу, чудесний порятунок Ісаака під час жертвоприношення та інші важливі події біблійної історії.

Значення єврейського Нового року

Рош га-Шана, або єврейський Новий рік – це не тільки день створення світу, а й день суду. Тобто, в день народження світу Бог судить цей світ. Головне завдання людини в ці святкові дні – згадати про все, що трапилося за рік, дослухатися до голосу совісті, зізнатися собі у всіх своїх недобрих вчинках і щиро в них покаятися.

Святом Рош га-Шана починаються 10 днів молитов і каяття, званих «Днями трепету». Їх кульмінацією стає наступне свято – Йом-Кіпур – день примирення. Вважається, що на початку цього періоду Бог сидить на престолі справедливого судді й уважно оцінює вчинки всіх людей. Але потім Бог «пересідає» на престол милосердя і дає людям ще один шанс виправитися.

Перед Богом у цей час відкриті три книги. У першій записані імена праведників, чиї добрі справи переважують злі. Друга книга містить імена грішників, тих, хто частіше робив недобрі вчинки. І, нарешті, у третій книзі, тій, що лежить посередині, записані імена більшості людей. Вони не праведники, але й не запеклі грішники. Чаші їхніх терезів із добрими і злими вчинками перебувають, так би мовити, у рівновазі. Саме у цих людей є шанс виправити свою долю щирим покаянням.

Таким чином, єврейський Новий рік – це і початок людської історії, і Божий суд, і можливість оновити стосунки з Богом, зробити «перезавантаження».

Традиції святкування єврейського Нового року

Найяскравішою подією свята є сурмування в шофар - баранячий ріг фото: East News

Якщо говорити про традиції свята, то відомо таке. Упродовж двох святкових діб євреї ходять до синагоги, де моляться і слухають священні звуки шофана, баранячого рогу, що волає до людської совісті. Вважається, що в ці дні на Небесах вирішуються долі всіх людей: їх описують у Книзі Життя і скріплюють особливою печаткою, яка вирішує весь наступний рік.

Також у свято здійснюється ташліх: іудеї збираються на березі водойми і під читання молитов витрушують із кишень у воду крихти, ніби згодовуючи рибам свої гріхи.

Традиційно на святі Рош га-Шана їдять круглий хліб халу фото з відкритих джерел

Які частування подають на єврейський новий рік:

яблука з медом – ним починають трапезу одразу після хали, вірячи, що такий почин зробить рік солодким і щасливим;

голову (рибну або баранячу) – щоб весь рік бути «на чолі»;

рибу як символ родючості;

моркву, нарізану кружальцями як символ багатства, оскільки вона нагадує монети;

круглу солодку халу з родзинками – щоб рік видався здоровим і повним достатку;

овочі та фрукти, закликаючи гарний урожай.

Що говорять на Рош га-Шана

Євреї вітають одне одного словами «Шана това уметука!», що означає: «Доброго і солодкого вам року».

Заборони під час святкування єврейського Нового року

У цей день заборонено працювати. Також не слід вживати кислі, гіркі та гострі страви.

Горіхи не їдять, адже числове значення слова «горіх» на івриті дорівнює числовому значенню слова «гріх».

Чому хасиди їдуть на Рош га-Шана в Умань?

Хасиди їдуть до Умані на Рош га-Шана, щоб вшанувати пам'ять раббі Нахмана, засновника брацлавського хасидизму, який похований у цьому місті. Своїм послідовникам він заповів кожного року відвідувати його могилу.

Привітання у прозі та листівках

Вітаю з Рош га-Шана! Бажаю, щоб всі труднощі залишилися в минулому. Нехай це свято буде таким же солодким, як мед. Бажаю, щоб душа знайшла розраду у виправленні своїх помилок, а серце сповнилося новими надіями. Нехай Господь подарує щасливий і успішний рік!

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З Рош га-Шана! Нехай ваше серце наповниться радістю, а дім – теплом і любов'ю. Бажаю, щоб цей новий рік приніс лише добрі новини та натхнення для нових звершень.

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У світле свято Рош га-Шана надсилаю свої щирі побажання миру, щастя та любові. Нехай звук шофара принесе із собою полегшення, забираючи всі негаразди та тривоги.

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Вітаю з Рош га-Шана! Бажаю, щоб всі труднощі залишилися в минулому. Нехай це свято буде таким же солодким, як мед. Бажаю, щоб душа знайшла розраду у виправленні своїх помилок, а серце сповнилося новими надіями. Нехай Господь подарує щасливий і успішний рік!

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Нехай Рош га-Шана дарує вам великий успіх, непохитну удачу та любов, щастя й добробут. Хай ваші молитви будуть почуті, і здійсниться все, про що ви мріяли. Нехай ваше життя буде сповнене милосердям, добротою та справедливістю. І нехай хала та медові яблука будуть особливо смачними в це свято.