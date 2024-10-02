Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Рош га-Шана: єврейський Новий рік, значення та традиції свята, заборони та привітання

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Рош га-Шана: єврейський Новий рік, значення та традиції свята, заборони та привітання
Рош га-Шана – це не тільки день створення світу, а й день суду
фото з відкритих джерел

Рош Га-Шана у 2024 році розпочинається з заходом сонця 2 жовтня та триватиме до вечора 4 жовтня

Єврейський Новий рік, або Рош га-Шана – найважливіша подія, якою іудеї відзначають не просто зміну календарних дат, а день початку людської історії, тобто події, що описуються у Священному Писанні як день створення перших людей – Адама і Єви.

У 2024 році свято припадає на 2-4 жовтня. Фіксованої дати цього єврейського Нового року немає, але зазвичай воно припадає на вересень-жовтень, в перший день місяця тишрей за місячним іудейським календарем.

Рош га-Шана відзначається на честь створення світу. Свято символізує завершення року, що минає і початок нового року. Згідно з єврейським літочисленням, свято ознаменує настання 5785 року з моменту створення світу.

«Главком» розповідає про традиції святкування, заборони у святкові дні і чому єврейський Новий рік відзначають восени.

Чому єврейський Новий рік відзначають восени

Рош га-Шана припадає на початок місяця тишрей – сьомого місяця єврейського календаря. Календар цей місячно-сонячний, а отже, і єврейські свята є рухомими щодо календаря цивільного.

Першим місяцем вважається весняний місяць авів, званий також нісан. Він припадає на березень-квітень григоріанського календаря.

Відповідно, сьомий місяць тишрей випадає на вересень-жовтень. Євреї вважають, що Бог створив світ саме в сьомий місяць. Тому з нього і ведеться літочислення.

З цим святом пов'язане створення перших людей, куштування забороненого плоду, закінчення Всесвітнього потопу, чудесний порятунок Ісаака під час жертвоприношення та інші важливі події біблійної історії.

Значення єврейського Нового року

Рош га-Шана, або єврейський Новий рік – це не тільки день створення світу, а й день суду. Тобто, в день народження світу Бог судить цей світ. Головне завдання людини в ці святкові дні – згадати про все, що трапилося за рік, дослухатися до голосу совісті, зізнатися собі у всіх своїх недобрих вчинках і щиро в них покаятися.

Святом Рош га-Шана починаються 10 днів молитов і каяття, званих «Днями трепету». Їх кульмінацією стає наступне свято – Йом-Кіпур – день примирення. Вважається, що на початку цього періоду Бог сидить на престолі справедливого судді й уважно оцінює вчинки всіх людей. Але потім Бог «пересідає» на престол милосердя і дає людям ще один шанс виправитися.

Перед Богом у цей час відкриті три книги. У першій записані імена праведників, чиї добрі справи переважують злі. Друга книга містить імена грішників, тих, хто частіше робив недобрі вчинки. І, нарешті, у третій книзі, тій, що лежить посередині, записані імена більшості людей. Вони не праведники, але й не запеклі грішники. Чаші їхніх терезів із добрими і злими вчинками перебувають, так би мовити, у рівновазі. Саме у цих людей є шанс виправити свою долю щирим покаянням.

Таким чином, єврейський Новий рік – це і початок людської історії, і Божий суд, і можливість оновити стосунки з Богом, зробити «перезавантаження».

Традиції святкування єврейського Нового року

Найяскравішою подією свята є сурмування в шофар - баранячий ріг
Найяскравішою подією свята є сурмування в шофар - баранячий ріг
фото: East News

Якщо говорити про традиції свята, то відомо таке. Упродовж двох святкових діб євреї ходять до синагоги, де моляться і слухають священні звуки шофана, баранячого рогу, що волає до людської совісті. Вважається, що в ці дні на Небесах вирішуються долі всіх людей: їх описують у Книзі Життя і скріплюють особливою печаткою, яка вирішує весь наступний рік.

Також у свято здійснюється ташліх: іудеї збираються на березі водойми і під читання молитов витрушують із кишень у воду крихти, ніби згодовуючи рибам свої гріхи.

Традиційно на святі Рош га-Шана їдять круглий хліб халу
Традиційно на святі Рош га-Шана їдять круглий хліб халу
фото з відкритих джерел

Які частування подають на єврейський новий рік:

  • яблука з медом – ним починають трапезу одразу після хали, вірячи, що такий почин зробить рік солодким і щасливим;
  • голову (рибну або баранячу) – щоб весь рік бути «на чолі»;
  • рибу як символ родючості;
  • моркву, нарізану кружальцями як символ багатства, оскільки вона нагадує монети;
  • круглу солодку халу з родзинками – щоб рік видався здоровим і повним достатку;
  • овочі та фрукти, закликаючи гарний урожай.

Що говорять на Рош га-Шана

Євреї вітають одне одного словами «Шана това уметука!», що означає: «Доброго і солодкого вам року».

Заборони під час святкування єврейського Нового року

У цей день заборонено працювати. Також не слід вживати кислі, гіркі та гострі страви.

Горіхи не їдять, адже числове значення слова «горіх» на івриті дорівнює числовому значенню слова «гріх».

Чому хасиди їдуть на Рош га-Шана в Умань?

Хасиди їдуть до Умані на Рош га-Шана, щоб вшанувати пам'ять раббі Нахмана, засновника брацлавського хасидизму, який похований у цьому місті. Своїм послідовникам він заповів кожного року відвідувати його могилу.

Привітання у прозі та листівках

Вітаю з Рош га-Шана! Бажаю, щоб всі труднощі залишилися в минулому. Нехай це свято буде таким же солодким, як мед. Бажаю, щоб душа знайшла розраду у виправленні своїх помилок, а серце сповнилося новими надіями. Нехай Господь подарує щасливий і успішний рік!

***

З Рош га-Шана! Нехай ваше серце наповниться радістю, а дім – теплом і любов'ю. Бажаю, щоб цей новий рік приніс лише добрі новини та натхнення для нових звершень.

***

У світле свято Рош га-Шана надсилаю свої щирі побажання миру, щастя та любові. Нехай звук шофара принесе із собою полегшення, забираючи всі негаразди та тривоги.

***

Вітаю з Рош га-Шана! Бажаю, щоб всі труднощі залишилися в минулому. Нехай це свято буде таким же солодким, як мед. Бажаю, щоб душа знайшла розраду у виправленні своїх помилок, а серце сповнилося новими надіями. Нехай Господь подарує щасливий і успішний рік!

***

Нехай Рош га-Шана дарує вам великий успіх, непохитну удачу та любов, щастя й добробут. Хай ваші молитви будуть почуті, і здійсниться все, про що ви мріяли. Нехай ваше життя буде сповнене милосердям, добротою та справедливістю. І нехай хала та медові яблука будуть особливо смачними в це свято.

Рош га-Шана: єврейський Новий рік, значення та традиції свята, заборони та привітання фото 1
Рош га-Шана: єврейський Новий рік, значення та традиції свята, заборони та привітання фото 2
Рош га-Шана: єврейський Новий рік, значення та традиції свята, заборони та привітання фото 3
Рош га-Шана: єврейський Новий рік, значення та традиції свята, заборони та привітання фото 4
Рош га-Шана: єврейський Новий рік, значення та традиції свята, заборони та привітання фото 5
Рош га-Шана: єврейський Новий рік, значення та традиції свята, заборони та привітання фото 6
Рош га-Шана: єврейський Новий рік, значення та традиції свята, заборони та привітання фото 7

Читайте також:

Теги: релігія свята єврейський Новий рік хасиди Рош Га-Шана

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шон Джон Комбс свого часу прославився під ніком Puff Daddy
Секс-скандал Голлівуду: хто такий репер P. Diddy та чому його «білі вечірки» обговорює весь світ
Вчора, 13:52
Херсон було засновано у XVII столітті
День народження святкує Херсон: історія заснування та цікаві факти про місто
21 вересня, 08:43
Рош га-Шана у 2024 році відзначатимуть 2–4 жовтня.
Міграційна служба назвала кількість хасидів, що прибули до Умані на святкування Рош га-Шана
18 вересня, 20:13
День святих Віри, Надії, Любові та матері їх Софії відзначається щорічно 17 вересня
День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
17 вересня, 08:00
День танкових військ України: Сирський привітав військових
День танкових військ України: Сирський привітав військових
14 вересня, 09:03
Рішення про вихід із підпорядкування московському патріархатe релігійна громада разом із настоятелем ухвалила одноголосно
Ще одна громада на Житомирщині розпрощалася з Московською церквою
12 вересня, 09:10
Багато ягід на горобині – до дощової осені і морозної зими
10 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 вересня, 00:30
7 вересня 2022 року указом президента України Володимира Зеленського був встановлений День воєнної розвідки, який відзначається щорічно
Зеленський звернувся до українців у День воєнної розвідки
7 вересня, 09:08
Якщо сьогодні туман накрив місцевість, значить погода сьогодні виявиться теплою і сонячною
4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 вересня, 00:01

Суспільство

Рош га-Шана: єврейський Новий рік, значення та традиції свята, заборони та привітання
Рош га-Шана: єврейський Новий рік, значення та традиції свята, заборони та привітання
Відключення світла: як діятимуть графіки 2 жовтня
Відключення світла: як діятимуть графіки 2 жовтня
Скільки годин триватиме відключення світла восени і взимку: заява Центру досліджень енергетики
Скільки годин триватиме відключення світла восени і взимку: заява Центру досліджень енергетики
Устелена квітами, школярів і туристів водять на екскурсії. Який вигляд тепер могила Фаріон (фото)
Устелена квітами, школярів і туристів водять на екскурсії. Який вигляд тепер могила Фаріон (фото)
Звання Героя України отримав видатний воїн, який знищив 24 окупантів за день
Звання Героя України отримав видатний воїн, який знищив 24 окупантів за день
Легендарний пілот Джус отримав звання Героя України посмертно
Легендарний пілот Джус отримав звання Героя України посмертно

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2024
24K
Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
21K
У Європі може з'явитися нова мінідержава на зразок Ватикану
8703
Росія окупувала Вугледар – DeepState
8592
Буде у кожного до 2030 року: Цукерберг назвав обов'язковий гаджет

Новини

Сонячно та до 21°C тепла: прогноз погоди на 2 жовтня
Сьогодні, 05:00
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Укрзалізниця» відновила рух поїздів до Миколаєва та Херсона
Вчора, 22:38
Лагідний діалог. Як суддя випитував у Коломойського, яка застава його влаштує
Вчора, 14:50
Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Вчора, 07:00
Короткочасні дощі та суттєве похолодання: прогноз погоди на 1 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua