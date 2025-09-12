Україна та Ізраїль узгодили план безпеки для паломників в Умані

У 2025 році єврейський Новий рік відзначатиметься 22 вересня

План України та Ізраїлю передбачає залучення десятків поліцейських, парамедиків та волонтерів

Україна та Ізраїль розробили спеціальний план безпеки для хасидів, які прибудуть в Умань на святкування Рош га-Шана. Про це стало відомо після зустрічі міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра з послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком, інформує «Главком».

За інформацією Посольства України в Ізраїлі, план передбачає залучення десятків поліцейських, парамедиків та волонтерів, у тому числі представників ультраортодоксальної громади. Вони працюватимуть над забезпеченням безпеки паломників.

Домовлено про повну координацію між безпековими та прикордонними службами обох країн. Також буде створена спеціальна медична та охоронна мережа у співпраці з головним рабином України Моше Реувеном Асманом. Його команди допомагатимуть паломникам на прикордонних переходах і на місцях.

Обидві сторони закликають паломників враховувати безпекові загрози, пов'язані з російською агресією, та дотримуватися закону і порядку.

Нагадаємо, щорічно в Умань приїжджають десятки тисяч хасидів, щоб відвідати могилу свого духовного лідера – рабина Нахмана з Брацлава. Цього року єврейський Новий рік відзначатиметься 22 вересня.

Минулоріч понад 30 тисяч паломників прибули до Умані Черкаської області для святкування Рош га-Шана. Про це повідомила Обʼєднана єврейська община України.

«Більше 14 тисяч охочих прочан-хасидів не змогли дістатися Умані. Частина з них – через учорашній масований обстріл Ізраїлю Іраном та закриття повітряного простору та скасування авіарейсів», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський відвідав Умань напередодні щорічного паломництва хасидів на святкування Рош га-Шана. У рамках свого візиту дипломат передав місцевій лікарні систему очистки води. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посольство Ізраїлю в Україні.

Посол Міхаель Бродський зустрівся з директором Уманської центральної міської лікарні Іваном Хоптяним та міським головою Іриною Плетньовою.