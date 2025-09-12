Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна та Ізраїль узгодили план безпеки для паломників в Умані

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Україна та Ізраїль узгодили план безпеки для паломників в Умані
У 2025 році єврейський Новий рік відзначатиметься 22 вересня
фото з відкритих джерел

План України та Ізраїлю передбачає залучення десятків поліцейських, парамедиків та волонтерів

Україна та Ізраїль розробили спеціальний план безпеки для хасидів, які прибудуть в Умань на святкування Рош га-Шана. Про це стало відомо після зустрічі міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра з послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком, інформує «Главком».

За інформацією Посольства України в Ізраїлі, план передбачає залучення десятків поліцейських, парамедиків та волонтерів, у тому числі представників ультраортодоксальної громади. Вони працюватимуть над забезпеченням безпеки паломників.

Домовлено про повну координацію між безпековими та прикордонними службами обох країн. Також буде створена спеціальна медична та охоронна мережа у співпраці з головним рабином України Моше Реувеном Асманом. Його команди допомагатимуть паломникам на прикордонних переходах і на місцях.

Обидві сторони закликають паломників враховувати безпекові загрози, пов'язані з російською агресією, та дотримуватися закону і порядку.

Нагадаємо, щорічно в Умань приїжджають десятки тисяч хасидів, щоб відвідати могилу свого духовного лідера – рабина Нахмана з Брацлава. Цього року єврейський Новий рік відзначатиметься 22 вересня.

Минулоріч понад 30 тисяч паломників прибули до Умані Черкаської області для святкування Рош га-Шана. Про це повідомила Обʼєднана єврейська община України.

«Більше 14 тисяч охочих прочан-хасидів не змогли дістатися Умані. Частина з них – через учорашній масований обстріл Ізраїлю Іраном та закриття повітряного простору та скасування авіарейсів», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський відвідав Умань напередодні щорічного паломництва хасидів на святкування Рош га-Шана. У рамках свого візиту дипломат передав місцевій лікарні систему очистки води. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посольство Ізраїлю в Україні.

Посол Міхаель Бродський зустрівся з директором Уманської центральної міської лікарні Іваном Хоптяним та міським головою Іриною Плетньовою.

Теги: Ізраїль Умань хасиди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ірландська співачка Emmy не змогла цього року кваліфікуватися до фіналу
Ірландія поставила ультиматум організаторам Євробачення-2026
Вчора, 17:39
ХАМАС відповів на попередження Трампа
ХАМАС відповів на заклик Трампа про переговори
8 вересня, 00:30
Голова Китаю Сі Цзіньпін виголошує тост на прийомі після військового параду з нагоди 80-ї річниці перемоги над Японією та закінчення Другої світової війни
Бенефіс Сі. Чому не існує ніякого нового воєнно-політичного союзу Китай-Росія
3 вересня, 09:04
Трамп наголосив, що війна в Україні жорстока та суттєво відрізняється від попередніх збройних конфліктів
Нові заяви президента США Дональда Трампа: головне за ніч
26 серпня, 05:53
Трамп зазначив, що конфлікт «має закінчитися якнайшвидше» через «голод та інші проблеми, гірші за голод»
Трамп закликає Ізраїль завершити війну з ХАМАС
26 серпня, 01:14
Протести в Ізраїлі
В Ізраїлі пройшли масові протести проти війни в Секторі Газа
18 серпня, 00:48
В ООН висловили занепокоєння планами Ізраїлю, наголосивши, що примусове переселення на південь лише поглибить гуманітарну кризу
Reuters: Ізраїль готує евакуацію жителів північної Гази перед новим наступом
17 серпня, 07:55
Бродський розповів про співпрацю України та Ізраїлю
Чи допомагатиме Ізраїль Україні дронами та ППО? Відповідь посла
14 серпня, 11:11
Пенсійний фонд Норвегії більше не інвестуватиме в компанії Ізраїлю
Норвегія припинила інвестиції в ізраїльські компанії
12 серпня, 13:05

Політика

Україна та Ізраїль узгодили план безпеки для паломників в Умані
Україна та Ізраїль узгодили план безпеки для паломників в Умані
Попадання російських дронів на територію Польщі могло бути помилкою – Трамп
Попадання російських дронів на територію Польщі могло бути помилкою – Трамп
Трамп відзначить пам'ять Чарлі Кірка: що відомо про посмертну нагороду
Трамп відзначить пам'ять Чарлі Кірка: що відомо про посмертну нагороду
Каллас спрогнозувала, скільки триватиме війна в Україні
Каллас спрогнозувала, скільки триватиме війна в Україні
Польща стягує 40 тис. військових до кордону з Білоруссю та РФ
Польща стягує 40 тис. військових до кордону з Білоруссю та РФ
Секретна служба США посилить заходи безпеки на подіях за участі Трампа
Секретна служба США посилить заходи безпеки на подіях за участі Трампа

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua