Хасиди в Умані: на святкування Рош га-Шана вже прибули тисячі паломників

До Умані прибувають хасиди на святкування Рош га-Шана, місто очікує на візит близько 50 тис. паломників

До міста Умань поступово прибувають паломники-хасиди на святкування юдейського Нового року – Рош га-Шана. Станом на 15 вересня 2025 року до міста приїхало понад три тисячі вірян. Очікується, що загалом на свято прибуде близько 50 тисяч паломників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Черкаси.

Як зазначає видання, для забезпечення безпеки навколо кварталу паломництва вже встановлюють блокпости та відеокамери. Як повідомила піар-директорка Міжнародного доброчинного фонду імені рабі Нахмана Анастасія Баришнікова, це допоможе контролювати в'їзд у місця масового скупчення людей.

Паломники добираються до Умані через сусідні країни, найчастіше – через Польщу. Далі вони пересідають на автобуси та інший транспорт.

Що таке Рош га-Шана?

Рош га-Шана – це свято початку нового року для всіх, хто сповідує юдаїзм. Воно відзначається протягом двох днів і цьогоріч триватиме з 22 по 24 вересня. Для хасидів це час переосмислення минулого, каяття та молитви. Умань є ключовим місцем для хасидів завдяки могилі засновника брацлавського хасидизму — рабі Нахмана. Вона є однією з найважливіших святинь для хасидів. Згідно з його заповітом, кожен хасид повинен відвідати його могилу на Рош га-Шана хоча б раз у житті. Віряни вважають, що молитва біля могили рабі Нахмана дарує духовне очищення та прощення гріхів на цілий рік.

Як відомо, Україна та Ізраїль розробили спеціальний план безпеки для хасидів, які прибудуть в Умань на святкування Рош га-Шана. Про це стало відомо після зустрічі міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра з послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком, інформує «Главком».

За інформацією Посольства України в Ізраїлі, план передбачає залучення десятків поліцейських, парамедиків та волонтерів, у тому числі представників ультраортодоксальної громади. Вони працюватимуть над забезпеченням безпеки паломників.

Нагадаємо, щорічно в Умань приїжджають десятки тисяч хасидів, щоб відвідати могилу свого духовного лідера – рабина Нахмана з Брацлава. Цього року єврейський Новий рік відзначатиметься 22 вересня.

Минулоріч понад 30 тисяч паломників прибули до Умані Черкаської області для святкування Рош га-Шана. Про це повідомила Обʼєднана єврейська община України.

«Більше 14 тисяч охочих прочан-хасидів не змогли дістатися Умані. Частина з них – через учорашній масований обстріл Ізраїлю Іраном та закриття повітряного простору та скасування авіарейсів», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський відвідав Умань напередодні щорічного паломництва хасидів на святкування Рош га-Шана. У рамках свого візиту дипломат передав місцевій лікарні систему очистки води. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посольство Ізраїлю в Україні.

Посол Міхаель Бродський зустрівся з директором Уманської центральної міської лікарні Іваном Хоптяним та міським головою Іриною Плетньовою.