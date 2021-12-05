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    В Австрії тисячі людей протестували проти карантину (відео)

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    У Відні пройшли протести проти локдауну і обов'язкової вакцинації &nbsp; - В Австрії тисячі людей протестували проти карантину (відео)

    У Відні пройшли протести проти локдауну і обов'язкової вакцинації  

    Фото з відкритих джерел

    Понад 40 тис. людей пройшли маршем Віднем на знак протесту проти локдауну

    Понад 40 тис. людей 4 грудня пройшли маршем Віднем на знак протесту проти локдауну та планів зробити обов’язковими щеплення для стримування пандемії. Про це повідомляє Reuters.

    Люди несли таблички з написами «Я вирішу сам», «Зробимо Австрію знову великою» та «Нові вибори».

    Близько 1,2 тис. поліцейських були залучені для забезпечення порядку на протесті.

    Поліція оцінює кількість учасників протестів у понад 40 тис., а контрпротести влаштували близько 1,5 тис. осіб.

    Правоохоронці застосували перцевий газ проти деяких протестувальників, які націлювали феєрверки на поліцію, і затримали кількох учасників маршу.

    Цього тижня парламентський комітет країни схвалив продовження тривалості локдауну до 20 днів.

    До слова, Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц, який подав у відставку на тлі корупційного скандалу, оголосив про відхід з політики.

    Як відомо, у світі зробили понад 8,09 млрд щеплень проти коронавірусної інфекції.

    Нагадаємо, у двох бегемотів у зоопарку Антверпена в Бельгії виявлено коронавірус.

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    Теги: поліція щеплення
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    В Австрії тисячі людей протестували проти карантину (відео)