В Австрії тисячі людей протестували проти карантину (відео)

Понад 40 тис. людей 4 грудня пройшли маршем Віднем на знак протесту проти локдауну та планів зробити обов’язковими щеплення для стримування пандемії. Про це повідомляє Reuters.

Люди несли таблички з написами «Я вирішу сам», «Зробимо Австрію знову великою» та «Нові вибори».

Близько 1,2 тис. поліцейських були залучені для забезпечення порядку на протесті.

Austria: Large protest against compulsory vaccination and Covid restrictions in Vienna - Crowd is obviously growing week after week pic.twitter.com/AMz9TUfJIa