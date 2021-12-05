В Австрії тисячі людей протестували проти карантину (відео)

У Відні пройшли протести проти локдауну і обов'язкової вакцинації

Понад 40 тис. людей пройшли маршем Віднем на знак протесту проти локдауну

Понад 40 тис. людей 4 грудня пройшли маршем Віднем на знак протесту проти локдауну та планів зробити обов’язковими щеплення для стримування пандемії. Про це повідомляє Reuters.

Люди несли таблички з написами «Я вирішу сам», «Зробимо Австрію знову великою» та «Нові вибори».

Близько 1,2 тис. поліцейських були залучені для забезпечення порядку на протесті.

Austria: Large protest against compulsory vaccination and Covid restrictions in Vienna - Crowd is obviously growing week after week pic.twitter.com/AMz9TUfJIa — Ben Schaack (@BuyingStrength) December 4, 2021

Поліція оцінює кількість учасників протестів у понад 40 тис., а контрпротести влаштували близько 1,5 тис. осіб.

Правоохоронці застосували перцевий газ проти деяких протестувальників, які націлювали феєрверки на поліцію, і затримали кількох учасників маршу.

Цього тижня парламентський комітет країни схвалив продовження тривалості локдауну до 20 днів.

До слова, Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц, який подав у відставку на тлі корупційного скандалу, оголосив про відхід з політики.

Як відомо, у світі зробили понад 8,09 млрд щеплень проти коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, у двох бегемотів у зоопарку Антверпена в Бельгії виявлено коронавірус.

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