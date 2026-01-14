Тимошенко про обшуки: востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича

Парламентарка каже, що детективи конфіскували робочі телефони, парламентські документи та «особисті заощадження»

За словами лідерки «Батьківщини», представники НАБУ «захопили будівлю та взяли у заручники співробітників»

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко відреагувала на обшуки у партійному офісі політичної сили та назвала його політичним тиском. Про це Тимошенко повідомила у дописі на своїй сторінці у соцмережах.

За її словами, обшуки тривали всю ніч і відбувалися без пред’явлення процесуальних документів.

«Понад тридцять озброєних до зубів чоловіків без предʼявлення будь-яких документів фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників. Востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича під час Революції Гідності. Але тоді вони хоч прикривали своє вторгнення якимось папірцем з ручного Печерського суду… Зараз же не було й цього», – написала Юлія Тимошенко.

Тимошенко також заявила, що під час обшуку правоохоронці не виявили жодних доказів правопорушень, однак вилучили її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження.

Лідерка «Батьківщини» категорично відкинула звинувачення, які з’явилися напередодні у публічному просторі, та назвала ситуацію політичним переслідуванням. Вона також пов’язала події з можливим наближенням виборчої кампанії.

Раніше Юлія Тимошенко публічно критикувала діяльність НАБУ, зокрема заявляла про необхідність реформування антикорупційних органів та перегляду підходів до їхньої роботи.

Нагадаємо, НАБУ та прокурори САП стверджують, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Інкримінований злочин попередньо відповідає частині 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Детальнішу інформацію щодо інциденту в НАБУ обіцяють надати згодом.