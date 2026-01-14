Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Тимошенко про обшуки: востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Тимошенко про обшуки: востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича
Парламентарка каже, що детективи конфіскували робочі телефони, парламентські документи та «особисті заощадження»
фото: Юлія Тимошенко

За словами лідерки «Батьківщини», представники НАБУ «захопили будівлю та взяли у заручники співробітників»

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко відреагувала на обшуки у партійному офісі політичної сили та назвала його політичним тиском. Про це Тимошенко повідомила у дописі на своїй сторінці у соцмережах.

За її словами, обшуки тривали всю ніч і відбувалися без пред’явлення процесуальних документів.

«Понад тридцять озброєних до зубів чоловіків без предʼявлення будь-яких документів фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників. Востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича під час Революції Гідності. Але тоді вони хоч прикривали своє вторгнення якимось папірцем з ручного Печерського суду… Зараз же не було й цього», – написала Юлія Тимошенко.

Тимошенко про обшуки: востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича фото 1

Тимошенко також заявила, що під час обшуку правоохоронці не виявили жодних доказів правопорушень, однак вилучили її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження.

Лідерка «Батьківщини» категорично відкинула звинувачення, які з’явилися напередодні у публічному просторі, та назвала ситуацію політичним переслідуванням. Вона також пов’язала події з можливим наближенням виборчої кампанії.

Раніше Юлія Тимошенко публічно критикувала діяльність НАБУ, зокрема заявляла про необхідність реформування антикорупційних органів та перегляду підходів до їхньої роботи.

Нагадаємо, НАБУ та прокурори САП стверджують, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Інкримінований злочин попередньо відповідає частині 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Детальнішу інформацію щодо інциденту в НАБУ обіцяють надати згодом.

Теги: Юлія Тимошенко обшук НАБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вектеран Микола Калінов розповів про проблеми зі здоров'ям через неякісний протез
Скандал у Чернівцях: ветерани заявили на фірму зі Львова через неякісне протезування та шахрайство
17 грудня, 2025, 15:32
16 грудня слідчі дії відбувались на віллі Піскуна у передмісті Ніци
Франція: ДБР прийшло з обшуками до ексгенпрокурора Піскуна
17 грудня, 2025, 15:49
Як і хто має затвердити мирну угоду? Тимошенко назвала єдиний спосіб
Як і хто має затвердити мирну угоду? Тимошенко назвала єдиний спосіб
18 грудня, 2025, 21:16
СБУ та поліцейські проводять санкціоновані обшуки у представників ТЦК
Правоохоронці проводять обшуки у керівництва Закарпатського ТЦК
29 грудня, 2025, 10:28
З 13 листопада 2025 року Міндіч та Цукерман – під санкціями в Україні
Чи є зараз у Міндіча та Цукермана українське громадянство? Відповідь Офісу президента та МЗС
26 грудня, 2025, 07:50
Ігор Миронюк під час засідання Вищого антикорупційного суду
Справа «Мідас». Адвокати стверджують: Ігор Миронюк ніколи не був радником міністра Галущенка
29 грудня, 2025, 16:49
Управління державної охорони (УДО) запевнило, що не здійснює спротив співробітникам НАБУ
Національне антикорупційне бюро заявило про перешкоджання в обшуках будівель Верховної Ради
27 грудня, 2025, 15:50
За даними слідства, народні депутати на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді
Журналісти назвали прізвища нардепів, яких підозрюють у торгівлі голосами
27 грудня, 2025, 18:58
Правоохоронці викрили злочинну групу у Раді
Торгували голосами. НАБУ вручило підозри п’ятьом нардепам
29 грудня, 2025, 20:26

Кримінал

Тимошенко отримала підозру у підкупі нардепів
Тимошенко отримала підозру у підкупі нардепів
Тимошенко про обшуки: востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича
Тимошенко про обшуки: востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича
НАБУ: Голову парламентської фракції викрили на пропозиції хабарів депутатам
НАБУ: Голову парламентської фракції викрили на пропозиції хабарів депутатам
Україна відкрила кримінальну справу проти російського «опозиціонера» через образи ЗСУ та Буданова
Україна відкрила кримінальну справу проти російського «опозиціонера» через образи ЗСУ та Буданова
У Львові чоловік напав із ножем на військового ТЦК
У Львові чоловік напав із ножем на військового ТЦК
Розтрата 4 млн грн на ремонті дитячого табору. Посадовці Львівської міської ради отримали підозри
Розтрата 4 млн грн на ремонті дитячого табору. Посадовці Львівської міської ради отримали підозри

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Сьогодні, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua