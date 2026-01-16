Юлії Тимошенко призначено заставу в 33 млн грн

Лідерці «Батьківщини» інкримінують підкуп народних депутатів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Їй призначено заставу у розмірі 33 млн грн. Попри те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) наполягала на сумі у 50 млн грн, суддя зупинився на меншій цифрі. Сама Юлія Тимошенко називає справу «політичним замовленням» і заявляє, що її банківські рахунки були заблоковані правоохоронцями ще до рішення суду, що робить внесення коштів наразі неможливим. Про це повідомляє «Главком» з посилананням на трансляцію засідання.

Під час засідання 16 січня прокурори САП просили суд призначити заставу в розмірі 50 млн грн, мотивуючи це серйозністю ризиків та політичним впливом підозрюваної. Проте суддя ВАКС, заслухавши аргументи сторін, ухвалив рішення про суму в 33 млн грн.

Як відомо, НАБУ та прокурори САП стверджують, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Інкримінований злочин попередньо відповідає частині 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Згодом стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Водночас очільниця «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що звинувачення НАБУ і САП проти неї є «безпідставними». Нардепка розповіла, що обшуки в офісі політсили відбулися близько 21:00. За її словами, слідчі дії проводили «30 озброєних чоловіків», які не мали рішення суду та «показали лише випуску з Єдиного реєстру».

Також лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко висловила думку, що обшуки в партійному офісі та висунута їй підозра пов’язані з тим, що влада вважає політсилу єдиною реальною опозицією.