Юлії Тимошенко призначено заставу в 33 млн грн

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Юлії Тимошенко призначено заставу в 33 млн грн
Тимошенко називає справу «політичним замовленням»
фото: скріншот з відео

Лідерці «Батьківщини» інкримінують підкуп народних депутатів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Їй призначено заставу у розмірі 33 млн грн. Попри те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) наполягала на сумі у 50 млн грн, суддя зупинився на меншій цифрі. Сама Юлія Тимошенко називає справу «політичним замовленням» і заявляє, що її банківські рахунки були заблоковані правоохоронцями ще до рішення суду, що робить внесення коштів наразі неможливим. Про це повідомляє «Главком» з посилананням на трансляцію засідання.

Під час засідання 16 січня прокурори САП просили суд призначити заставу в розмірі 50 млн грн, мотивуючи це серйозністю ризиків та політичним впливом підозрюваної. Проте суддя ВАКС, заслухавши аргументи сторін, ухвалив рішення про суму в 33 млн грн.

Як відомо, НАБУ та прокурори САП стверджують, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Інкримінований злочин попередньо відповідає частині 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Згодом стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Водночас очільниця «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що звинувачення НАБУ і САП проти неї є «безпідставними». Нардепка розповіла, що обшуки в офісі політсили відбулися близько 21:00. За її словами, слідчі дії проводили «30 озброєних чоловіків», які не мали рішення суду та «показали лише випуску з Єдиного реєстру».

Також лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко висловила думку, що обшуки в партійному офісі та висунута їй підозра пов’язані з тим, що влада вважає політсилу єдиною реальною опозицією.

Юлія Тимошенко стверджує, що її розмова з народним депутатом Ігорем Копитіним була скомпільована
Тимошенко заявила у суді про монтаж запису її розмови з депутатом Копитіним
Сьогодні, 14:24
З 14 січня Юлія Тимошенко стала «клієнткою» НАБУ
Як Тимошенко «валила монобільшість». Версія НАБУ Тема дня
14 сiчня, 23:25
Парламентарка каже, що детективи конфіскували робочі телефони, парламентські документи та «особисті заощадження»
Тимошенко про обшуки: востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича
14 сiчня, 11:00
27-річну керівницю комерційної структури було викрито у серпні минулого року
Схема фіктивного бронювання у Києві: перед судом постане 27-річна керівниця фірми
12 сiчня, 17:07
Земельні ділянки перебувають в межах пам’ятки археології місцевого значення – Культурний шар Подолу ІХ-ХVІІІ ст.
Скандальна забудова на Подолі: прокуратура оскаржує відмову в арешті двох ділянок
2 сiчня, 15:21
Працівник виправної колонії постане перед судом за торгівлю наркотиками
На Миколаївщині інспектор колонії влаштувався «на роботу» до ув'язнених
25 грудня, 2025, 11:41
Іспанський суд виніс новий вирок у справі про помилку 2002 року
Помилка у пологовому: в Іспанії дівчина отримає майже мільйон євро через підміну
25 грудня, 2025, 02:41
Предстоятель УПЦ Київського патріархату та очільниця «Батьківщини» обговорили виклики перед Україною в умовах війни
Тимошенко провідала патріарха Філарета: фото
22 грудня, 2025, 17:32
Покійний Кива зусиллями прокурора залишився без вироку в Україні
Покійний Кива зусиллями прокурора залишився без вироку в Україні
19 грудня, 2025, 10:09

Росію цікавлять не угоди, а подальше знищення України – Зеленський
Росію цікавлять не угоди, а подальше знищення України – Зеленський
Юлії Тимошенко призначено заставу в 33 млн грн
Юлії Тимошенко призначено заставу в 33 млн грн
Тимошенко заявила у суді про монтаж запису її розмови з депутатом Копитіним
Тимошенко заявила у суді про монтаж запису її розмови з депутатом Копитіним
«Укрзалізниця» та «Нафтогаз» поділяться електроенергією з українцями – Шмигаль
«Укрзалізниця» та «Нафтогаз» поділяться електроенергією з українцями – Шмигаль
«Ходили чутки». Соратник Тимошенко розповів про сигнали, які отримував перед атакою НАБУ
«Ходили чутки». Соратник Тимошенко розповів про сигнали, які отримував перед атакою НАБУ
Окупанти розміщують артилерію у житлових районах – ГУР
Окупанти розміщують артилерію у житлових районах – ГУР

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Сьогодні, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Сьогодні, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Сьогодні, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Сьогодні, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
