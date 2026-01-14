Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Тимошенко отримала підозру у підкупі нардепів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Тимошенко отримала підозру у підкупі нардепів
НАБУ оприлюднило відео, де показано кадри обшуків в офісі «Батьківщини»
скриншот з відео НАБУ

Слідство стверджує, що лідерка «Батьківщини» надавала неправомірну вигоду депутатам за «правильне» голосування

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана нібито ініціювала переговори з окремими народними депутатами про запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Національне антикорупційне бюро показано обшук в офісі «Батьківщини»
Національне антикорупційне бюро показано обшук в офісі «Батьківщини»
скриншот з відео НАБУ

«Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період. Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках – щодо утримання або неучасті в голосуванні», – йдеться в заяві.

Офіційно слідство не називає імен, однак раніше речниця САП підтвердила ЗМІ, що мова про очільницю «Батьківщини» Юлію Тимошенко.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Нагадаємо, НАБУ та прокурори САП стверджують, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Інкримінований злочин попередньо відповідає частині 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Читайте також:

Теги: Юлія Тимошенко НАБУ корупція в Україні САП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Парламент ухвалив законопроєкт «Батьківщини» про правовий статус захисників-іноземців
Парламент ухвалив законопроєкт «Батьківщини» про правовий статус захисників-іноземців
17 грудня, 2025, 14:12
Екскерівниця Хмельницької МСЕК підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень
Антикорупційний суд дозволив Крупі мандрувати столицею та шістьма областями
24 грудня, 2025, 15:53
НАБУ викрило схему розкрадання шин для військових літаків
Залучили помічника нардепа: НАБУ викрило схему розкрадання на шинах для військових літаків
6 сiчня, 14:36
Світлана та Олексій Чернишови ділять майно
Позов про поділ майна на 100 сторінках. Що задумала дружина ексвіцепрем’єра Чернишова?
27 грудня, 2025, 08:30
Ігор Миронюк під час засідання Вищого антикорупційного суду
Справа «Мідас». Адвокати стверджують: Ігор Миронюк ніколи не був радником міністра Галущенка
29 грудня, 2025, 16:49
Правоохоронці викрили злочинну групу у Раді
Торгували голосами. НАБУ вручило підозри п’ятьом нардепам
29 грудня, 2025, 20:26
Антикорупційна операція тривала 15 місяців
Операція «Мідас». НАБУ має намір допитати 40 осіб
2 сiчня, 07:50
Загалом за 10 років витрати на Бюро коштували Україні понад 10,6 млрд грн
Скільки держава витрачає на НАБУ і скільки отримує від Бюро: підсумки 2025 року
6 сiчня, 17:48
Упродовж першого півріччя 2025 року наявні відшкодування становили 685,252 млн грн, додали в Бюро
НАБУ, яке отримає з бюджету 2,5 млрд, скаржиться на недофінансування
9 сiчня, 12:17

Кримінал

Тимошенко отримала підозру у підкупі нардепів
Тимошенко отримала підозру у підкупі нардепів
Тимошенко про обшуки: востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича
Тимошенко про обшуки: востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича
НАБУ: Голову парламентської фракції викрили на пропозиції хабарів депутатам
НАБУ: Голову парламентської фракції викрили на пропозиції хабарів депутатам
Україна відкрила кримінальну справу проти російського «опозиціонера» через образи ЗСУ та Буданова
Україна відкрила кримінальну справу проти російського «опозиціонера» через образи ЗСУ та Буданова
У Львові чоловік напав із ножем на військового ТЦК
У Львові чоловік напав із ножем на військового ТЦК
Розтрата 4 млн грн на ремонті дитячого табору. Посадовці Львівської міської ради отримали підозри
Розтрата 4 млн грн на ремонті дитячого табору. Посадовці Львівської міської ради отримали підозри

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Сьогодні, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua