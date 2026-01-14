Тимошенко отримала підозру у підкупі нардепів

Слідство стверджує, що лідерка «Батьківщини» надавала неправомірну вигоду депутатам за «правильне» голосування

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана нібито ініціювала переговори з окремими народними депутатами про запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Національне антикорупційне бюро показано обшук в офісі «Батьківщини» скриншот з відео НАБУ

«Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період. Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках – щодо утримання або неучасті в голосуванні», – йдеться в заяві.

Офіційно слідство не називає імен, однак раніше речниця САП підтвердила ЗМІ, що мова про очільницю «Батьківщини» Юлію Тимошенко.

Нагадаємо, НАБУ та прокурори САП стверджують, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Інкримінований злочин попередньо відповідає частині 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.