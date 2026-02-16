Головна Країна Кримінал
Апеляція частково зняла арешт з майна Тимошенко та її чоловіка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Лідерка «Батьківщини» підозрюється у підкупі нардепів
фото: Transparency International Ukraine

Сторона захисту стверджувала, що слідчий суддя не мав права арештовувати майно чоловіка Тимошенко

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення скасувати ухвалу слідчого судді про арешт частини майна лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко та її чоловіка Олександра Тимошенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Transparency International Ukraine.

Суд вирішив залишити арешт на банківських рахунках нардепки, але скасував його з трьох автомобілів та двох гаражів. Також суд зняв арешт із $6,3 тис. В іншій частині суд залишив ухвалу без змін.

Сторона захисту заявила про незаконність арешту, наголосивши, що слідчий суддя не мав права арештовувати майно чоловіка Тимошенко, оскільки він не має статусу підозрюваного у цьому кримінальному провадженні. Також захисник наголосив, що слідчий суддя не повинен був об’єднувати два клопотання про арешт майна.

Інший захисник повторно вказав на незаконність проведення обшуків у Тимошенко та відсутність підстав для арешту її майна. Сторона захисту просила скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову – про відмову в арешті майна.

Тимошенко заявила, що не порушувала жодного закону, а також повідомила про звернення до Європейського суду з прав людини через нібито незаконні обшуки.

Тим часом прокурор наголошував на законності всіх процесуальних дій та обґрунтованості підозри Тимошенко. Також він просив арештувати все майно, яке зазначалося в клопотанні в першій інстанції, від чого, на його думку, слідчий суддя необґрунтовано відмовив.

Як повідомляв «Главком», ввечері 13 січня НАБУ та прокурори САП повідомили, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого правоохоронцями не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Наступного дня, 14 січня стало відомо, що обшуки антикорупційних органів відбулися у партійному офісі «Батьківщини». Зокрема, на слідчих діях була присутня лідерка партії Юлія Тимошенко. Згодом їй було оголошено підозру.

За версією НАБУ, очільниця «Батьківщини» начебто ініціювала перемовини з окремими нардепами щодо «преміювання» за «потрібне» голосування. Ішлося не про разові домовленості, а про регулярну співпрацю, яка передбачала виплати наперед та була розрахована на тривалий період. Народним депутатам, які мали пристати на умови, мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках щодо утримання або неучасті в голосуванні.

На плівках НАБУ є більше конкретики. Зокрема, людина, з голосом, схожим на голос  Тимошенко, пошепки пропонує нардепу (не з фракції «Батьківщина») винагороду. Дослівно це звучало так: «Мы платим десять (імовірно, ідеться про $10 тис. на місяць – «Главком») за две сессии, платим передоплатой за две сессии». І пояснює, як потрібно відробити гроші: через застосунок Signal обранець отримуватиме перелік законопроєктів, які необхідно обов’язково підтримати, а які – «завалити».

Окремо розтлумачено правила голосування за кадрові призначення, які вносить президент або монокоаліція «Слуга народу». Отже, всі звільнення мали б голосуватися «за». А от призначення нових кадрів, як стверджує голос, подібний до голосу Тимошенко, потрібно ігнорувати.

«Мы хотим грохнуть это «большинство» (очевидно, на увазі мається монобільшість у вигляді фракції «Слуга народу» – «Главком») и поэтому мы не должны давать им никаких люфтов», – таку ціль начебто озвучила підозрювана, слова якої слідство подає у відео.

До слова, Вищий антикорупційний суд відмовився надати підозрюваній народній депутатці і лідерці партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко дозвіл на тимчасовий виїзд за межі України.

Теги: арешт корупція в Україні Юлія Тимошенко

