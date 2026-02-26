Головна Країна Політика
search button user button menu button

НАБУ повернуло гроші Тимошенко, які були вилучені під час обшуку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
НАБУ повернуло гроші Тимошенко, які були вилучені під час обшуку

Новий розвиток справи Юлії Тимошенко

Сьогодні, 26 лютого 2026 року, Національне антикорупційне бюро України виконало рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та повернуло Юлії Тимошенко кошти, вилучені під час обшуку, які вона вважає незаконно конфіскованими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву адвоката лідерки партії «Батьківщина»,

За словами адвоката, це є черговим кроком на шляху до відновлення справедливості. Адвокат наголошує, що справа проти Тимошенко було сфабриковано, а висунуті звинувачення – безпідставними. Цей факт, за його словами, неодноразово підтверджувався під час судових засідань.

Захисник Юлії Тимошенко відзначає позитивні зміни в розгляді її справи та висловлює сподівання щодо сприятливого розвитку подій у подальшому. Також зазначається, що під час останнього судового засідання прокурор визнав: Тимошенко нікому не передавала жодних коштів і не отримувала їх від інших осіб.

Сама Тимошенко продовжує категорично заперечувати будь-які обвинувачення, наполягаючи на тому, що справа проти неї має політичний характер. Вона переконана, що правоохоронні органи не мають жодних доказів її провини та діють у рамках «політичного замовлення», спрямованого проти неї напередодні виборів.

Крім того, лідерка партії представила незалежну експертизу, яка засвідчує, що оприлюднений НАБУ аудіозапис був змонтований і містить сліди редагування.

Як повідомляв «Главком», ввечері 13 січня НАБУ та прокурори САП повідомили, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого правоохоронцями тоді не називалося, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Наступного дня, 14 січня стало відомо, що обшуки антикорупційних органів відбулися у партійному офісі «Батьківщини». Зокрема, на слідчих діях була присутня лідерка партії Юлія Тимошенко. Згодом їй було оголошено підозру.

Теги: Юлія Тимошенко НАБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Смирнов – колишній заступник керівника Офісу президента
Справу ексзаступника керівника Офісу президента направлено до суду
24 лютого, 20:28
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
20 лютого, 12:36
Державна кримінально-виконавча служба стверджує, що детектив НАБУ весь час перебував у камері один
Кримінально-виконавча служба відповіла на заяви про неналежне утримання Магамедрасулова
18 лютого, 17:13
Ексміністра енергетики Галущенка затримано при спробі виїзду з України
Ексміністра енергетики Галущенка затримано при спробі виїзду з України
15 лютого, 12:42
Ростислав Шурма заявляв, що перебуває в Німеччині та не планує повертатися
Ексзаступника керівника Банкової Шурму та його брата оголошено в розшук
13 лютого, 12:51
Семен Кривонос розповів, що повернені державі кошти – не єдиний показник ефективності антикорупційної роботи
Не лише грошима. Як НАБУ оцінює свою ефективність у боротьбі з топкорупцією
10 лютого, 19:46
На переконання Тимошенко, підвищення тарифів на електроенергію буде вбивчим – як для споживачів, так і для бізнесу
Тимошенко попередила: через парламент протягується підвищення цін на електроенергію
10 лютого, 17:50
Директор НАБУ заперечив існування будь-яких політичних домовленостей
«Я готовий до підозр». Директор НАБУ прокоментував закиди про політичні домовленості при відкритті справ
10 лютого, 16:46
На підставі зібраних доказів народному депутату і чотирьом його спільникам повідомлено про підозру
Земельні махінації на 30 млн грн: СБУ та НАБУ оголосили нову підозру нардепу Анатолію Гуньку
4 лютого, 14:58

Політика

НАБУ повернуло гроші Тимошенко, які були вилучені під час обшуку
НАБУ повернуло гроші Тимошенко, які були вилучені під час обшуку
Буданов назвав свою головну задачу на новій посаді
Буданов назвав свою головну задачу на новій посаді
Місцева влада представить план розвитку енергетики на наступну зиму: названо дату
Місцева влада представить план розвитку енергетики на наступну зиму: названо дату
Україна готується до паводків: влада повідомила, які регіони під загрозою
Україна готується до паводків: влада повідомила, які регіони під загрозою
Зеленський обговорив із президентом Ізраїлю гарантії безпеки
Зеленський обговорив із президентом Ізраїлю гарантії безпеки
Тищенко увійшов до депутатської групи «Відновлення України»
Тищенко увійшов до депутатської групи «Відновлення України»

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua