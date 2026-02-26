НАБУ повернуло гроші Тимошенко, які були вилучені під час обшуку

Новий розвиток справи Юлії Тимошенко

Сьогодні, 26 лютого 2026 року, Національне антикорупційне бюро України виконало рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та повернуло Юлії Тимошенко кошти, вилучені під час обшуку, які вона вважає незаконно конфіскованими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву адвоката лідерки партії «Батьківщина»,

За словами адвоката, це є черговим кроком на шляху до відновлення справедливості. Адвокат наголошує, що справа проти Тимошенко було сфабриковано, а висунуті звинувачення – безпідставними. Цей факт, за його словами, неодноразово підтверджувався під час судових засідань.

Захисник Юлії Тимошенко відзначає позитивні зміни в розгляді її справи та висловлює сподівання щодо сприятливого розвитку подій у подальшому. Також зазначається, що під час останнього судового засідання прокурор визнав: Тимошенко нікому не передавала жодних коштів і не отримувала їх від інших осіб.

Сама Тимошенко продовжує категорично заперечувати будь-які обвинувачення, наполягаючи на тому, що справа проти неї має політичний характер. Вона переконана, що правоохоронні органи не мають жодних доказів її провини та діють у рамках «політичного замовлення», спрямованого проти неї напередодні виборів.

Крім того, лідерка партії представила незалежну експертизу, яка засвідчує, що оприлюднений НАБУ аудіозапис був змонтований і містить сліди редагування.

Як повідомляв «Главком», ввечері 13 січня НАБУ та прокурори САП повідомили, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого правоохоронцями тоді не називалося, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Наступного дня, 14 січня стало відомо, що обшуки антикорупційних органів відбулися у партійному офісі «Батьківщини». Зокрема, на слідчих діях була присутня лідерка партії Юлія Тимошенко. Згодом їй було оголошено підозру.