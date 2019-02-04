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    Події в Україні

    Вбивство Гандзюк: ТСК готова представити проміжний звіт

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    Звіт у справі Катерини Гандзюк хочуть озвучити на Погоджувальній раді - Вбивство Гандзюк: ТСК готова представити проміжний звіт
    Звіт у справі Катерини Гандзюк хочуть озвучити на Погоджувальній раді

    Тимчасова слідча комісія у справі вбивства Гандзюк проситиме про продовження роботи, - Береза

    Голова тимчасової слідчої комісії у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк Борислав Береза звернеться сьогодні, 4 лютого, до спікера Верховної Ради Андрія Парубія з запитом про можливість озвучити звіт. Про це Береза написав на своїй сторінці у Facebook.

    Як зазначає Береза, він буде присутній на засіданні Погоджувальної ради, як заступник голови комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції.

    «Після свого виступу від комітету я буду звертатися, як голова ТСК, до голови ВРУ Андрія Парубія про можливість озвучити найближчим часом проміжний звіт ТСК з розслідування вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів», - написав нардеп.

    Також, за словами Берези, він проситиме про продовження терміну роботи ТСК.

    «За цю пропозицію одноголосно проголосували члени ТСК на останньому засіданні. Сподіваюсь, що ці пропозиції будуть підтримані», - зазначив політик.

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