Вбивство Гандзюк: ТСК готова представити проміжний звіт



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Звіт у справі Катерини Гандзюк хочуть озвучити на Погоджувальній раді

Тимчасова слідча комісія у справі вбивства Гандзюк проситиме про продовження роботи, - Береза

Голова тимчасової слідчої комісії у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк Борислав Береза звернеться сьогодні, 4 лютого, до спікера Верховної Ради Андрія Парубія з запитом про можливість озвучити звіт. Про це Береза написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначає Береза, він буде присутній на засіданні Погоджувальної ради, як заступник голови комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції.

«Після свого виступу від комітету я буду звертатися, як голова ТСК, до голови ВРУ Андрія Парубія про можливість озвучити найближчим часом проміжний звіт ТСК з розслідування вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів», - написав нардеп.

Також, за словами Берези, він проситиме про продовження терміну роботи ТСК.

«За цю пропозицію одноголосно проголосували члени ТСК на останньому засіданні. Сподіваюсь, що ці пропозиції будуть підтримані», - зазначив політик.