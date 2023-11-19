Вдарили у шию і по камері. Журналіст Ткач пояснив, хто і навіщо на нього напав під Києвом

Нападники, на думку розслідувача, розуміли, що застосування насилля до журналіста мало б менші наслідки, ніж інформація, яку він міг отримати

Три чоловіки намагалися перешкодити діяльності журналіста. Один з нападників вдарив розслідувача в шию і по камері. Про деталі нападу Михайло Ткач розповів на сторінці у Facebook.

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«У п’ятницю близько 22:20 на парковці ресторану «Тандир» в Козині (Київська область) ми помітили багато автомобілів преміум класу. О 23:00 ресторан залишили декілька людей, серед яких колишній заступник генерального прокурора. Нам стало цікаво і ми ще зачекали щоб побачити інших гостей закладу», – розповідає журналіст.

За словами Ткача, о 23:30 ресторан почали залишати останні відвідувачі, якими була велика компанія з охороною.

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«Оскільки наше авто не дуже відповідає рівню закладу, охорона звернула на нього увагу і почала ходити довкола. Далі, розуміючи що в нашому авто є люди, вони повмикали дальнє світло на відстані двадцяти метрів. Згодом, коли відвідувачі пішли на вихід, на дальньому світлі одна з автівок під’їхала взагалі впритул до нашої», – каже журналіст-розслідувач.

Розуміючи, що він нікого не побачить, бо їх засліпило світлом від фар, Михайло Ткач вийшов з машини, повідомив охорону, що він журналіст Української правди і продовжив знімати.

«Два охоронці почали закривати камеру. Третій підбіг до мене, вдарив в шию і вдарив по камері. Камера вимкнулась. Скоріше за все камеру було пошкоджено під час удару. Адже відеофайл, який я знімав в той момент, не відкривається. Намагаємось відновити», – заявляє журналіст.

Він додає, що не знає, з ким пов‘язана охорона. Відомо, що це охорона когось із гостей: «Низка машин має оперативні або підробні номерні знаки. Тому це ускладнює відповідь на питання: чия охорона? Але ми працюємо, щоб на нього відповісти».

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«Сподіваюсь, що відео з камер закладу ще існує і допоможе відповісти на питання хто цей натовп з охороною, чому для них працює заклад після 23-ої, на яких підставах дехто з них використовує підробні номерні знаки або номерні знаки прикриття і чому їх охорона вважає, що застосування сили до журналіста матиме менші наслідки ніж зйомка журналістом тих, кого вони охороняють», – додає журналіст.

Нагадаємо, на журналіста-розслідувача Михайла Ткача було здійснено напад біля ресторану «Тандир» у селищі Козин Київської області.

Правоохоронці Київщини розпочали кримінальне провадження за виявленою публікацією про перешкоджання журналістській діяльності.