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Правоохоронці проводять обшуки у нардепа Дубінського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Правоохоронці проводять обшуки у нардепа Дубінського
У Дубінського обшуки, він може бути причетний до незаконних виїздів з країни
фото з відкритих джерел

Перевіряється можлива причетність нардепа до організації незаконного переправлення через державний кордон України

Сьогодні зранку, 1 листопада правоохоронці проводять низку обшуків у народного депутата Олександра Дубінського.  Про це повідомили джерела в правоохоронних органах виданню «Української правди»

Перевіряється можлива причетність нардепа до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами.

За словами джерела видання, йдеться про організацію незаконного виїзду рідні співмешканки депутата.

Олександр Дубінський – український журналіст, блогер, телеведучий і політик. Він є народним депутатом України 9-го скликання від 94-го виборчого округу. Був членом партії «Слуга народу», виключений у лютому 2021 року через санкції США за втручання в американські вибори та участь у російській мережі зовнішнього впливу. Він також є заступником голови комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики.

Раніш повідомлялося, що нардеп Дубінський програв суд у справі про захист честі та гідності.

Нагадаємо, Дубінський потрапив до Реєстру Zрадників, адже систематично поширював російську пропаганду про зовнішнє управління Україною, біолабораторії, називав гасла «Слава Україні» нацистським. Окрім цього, він є фігурантом антикорупційних розслідувань.

Також народний депутат Олександр Дубінський відмовився від повістки та поділився власним сумнівним лайфхаком, як «відшити» співробітника територіального центру комплектування лише одним словом.

Теги: вибори санкції партії журналіст кордон Олександр Дубінський блогер

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