Правоохоронці проводять обшуки у нардепа Дубінського
Перевіряється можлива причетність нардепа до організації незаконного переправлення через державний кордон України
Сьогодні зранку, 1 листопада правоохоронці проводять низку обшуків у народного депутата Олександра Дубінського. Про це повідомили джерела в правоохоронних органах виданню «Української правди»
Перевіряється можлива причетність нардепа до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами.
За словами джерела видання, йдеться про організацію незаконного виїзду рідні співмешканки депутата.
Раніш повідомлялося, що нардеп Дубінський програв суд у справі про захист честі та гідності.
Нагадаємо, Дубінський потрапив до Реєстру Zрадників, адже систематично поширював російську пропаганду про зовнішнє управління Україною, біолабораторії, називав гасла «Слава Україні» нацистським. Окрім цього, він є фігурантом антикорупційних розслідувань.
Також народний депутат Олександр Дубінський відмовився від повістки та поділився власним сумнівним лайфхаком, як «відшити» співробітника територіального центру комплектування лише одним словом.
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